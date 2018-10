El exalcalde de Valverde dimite como delegado de Obras Públicas y de sus cargos en el PSOE

Actualizado 25/11/2011 15:35:24 CET

HUELVA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde socialista de Valverde del Camino (Huelva) y actual delegado de provincial de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE de Valverde, Miguel Ángel Domínguez, ha renunciado este viernes a los cargos que ostenta en el PSOE y en la Administración andaluza, tras la publicación sobre el supuesto pago con una tarjeta de crédito del Ayuntamiento en un prostíbulo cuando aún era alcalde.

En un comunicado remitido tras hacer declaraciones esta mañana afirmando que no se planteaba dimitir, Domínguez ha expresado que su decisión es "personal y lo hago con el fin de poder defenderme sin poner en riesgo la imagen de mi partido ni la de la Junta de Andalucía, que están desarrollando un excelente trabajo en nuestra provincia".

Domínguez ha asegurado que "no sería justo que toda esta labor se vea ensombrecida por una situación ajena al PSOE y a la Junta", a la par que ha asegurado que se trata de "una información falsa, que atenta contra mi honor personal y por la que voy a iniciar acciones legales contra los que me acusan falsamente".

En este sentido, ha afirmado que tiene "la conciencia muy tranquila porque jamás he usado un solo euro del erario público para temas personales o que no estén directamente relacionados con la gestión pública, por eso me retiro de la política con la cabeza bien alta".

Por último, ha añadido que se considera "una persona íntegra tanto en el ámbito público como en el privado".