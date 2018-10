Experta afirma que la arteterapia es un recurso para la mejora en el ámbito profesional o personal

Publicado 19/07/2018 18:17:45 CET

LA RÁBIDA (HUELVA), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga y directora del curso 'Arteterapia para la gestión emocional', que imparte la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede de La Rábida (Huelva), Pilar María Domínguez Toscano, ha declarado que la arteterapia "es un recurso para la mejora en el ámbito profesional o personal".

En este sentido, Domínguez Toscano ha informado en una entrevista concedida a Europa Press de que la arteterapia es un recurso adicional y no es sustitutivo de la psicoterapia. La experta ha puesto como ejemplo que "hay niñas que no pueden verbalizar que han sido objeto de violación, por ejemplo, porque no tienen las palabras; sin embargo, le pones un papel por delante, un dibujo, y ahí cantan todo".

Además, ha profundizado que a través de las artes que utilizan un lenguaje que entra por otra vía se da salida a las emociones. Sin embargo, eso es solamente el primer paso, ha matizado la ponente, y "hay que completarlo, porque, si no, el dolor vuelve, e integrarlo en la vida de manera no dañina".

Por otro lado, se ha referido al alumnado que ha acudido al curso y ha afirmado que hay más alumnas que alumnos, algo que ha explicado por "varias circunstancias", siendo una de ellas que "la arteterapia tiene un componente artístico que tiene a su vez otro sensible. No quiero caer en estereotipos, pero la mujer, en general, es más sensible", ha agregado.

Asimismo, ha añadido que hay estudios científicos que explican el por qué la mujer tiene más propensión a la ansiedad, la depresión, y es porque está relacionado con su sensibilidad. El género femenino "es más sensible para sufrir, pero también para ser feliz", ha destacado la ponente.

Sobre la parte terapéutica en la que se ve más asistencia por parte del público femenino, ha asegurado que es normal, "la terapia es una labor o acción asistencial de ayuda, y parece que la mujer está más inclinada a esa labor de asistencia, cuidado y ayuda".