Experta reivindica el valor terapéutico de la escritura de relatos autobiográficos

Publicado 23/07/2019 16:33:18 CET

LA RÁBIDA (HUELVA), 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La licenciada en Bellas Artes y especialista en Arteterapia y Psicoterapia Dinámica Sandra Melgar ha reivindicado en los cursos de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que la escritura de relatos autobiográficos "sirve para sanarse por dentro", de forma que pueden llegar a tener un carácter "terapéutico".

Melgar ha participado en el curso 'Arteterapia para la gestión emocional y la realización personal' que la UNIA organiza en su sede de Santa María de La Rábida (Huelva), donde ha subrayado que las emociones "no hay que gestionarlas como si fueran máquinas", por lo que la autobiografía "puede ser útil con el paso del tiempo".

Durante su intervención, esta experta ha defendido que "somos producto de nuestro pasado" y, en consecuencia, es necesario saber "cómo enfocarlo para que sea sano para nosotros mismos". "A medida que he ido leyendo me he dado cuenta de la importancia de escribir sobre tu propia vida", ha apuntado.

Sobre la situación que han generado las nuevas tecnologías, Melgar ha señalado que "la sociedad está disociada con el móvil y las redes sociales". "Vivimos en un mundo que se adelanta a los acontecimientos y las relaciones personales son un ejemplo de ello, como lo ponen de manifiesto las aplicaciones para conocer a otras personas", ha opinado.

A su juicio, "el cuerpo tiene memoria, de modo que actúa y reacciona de forma parecida en situaciones similares". Para plasmar esta teoría, Melgar ha recordado a la pintora austriaca María Lassnig, especialista en autorretratos, y su "capacidad para preguntarse cosas de fuera a través de sus estados de ánimo".

Para Sandra Melgar, una de las técnicas artísticas más destacadas de Lassing es "no tener la responsabilidad de hacer bello lo que no es". "No somos conscientes de que lo de dentro está relacionado con lo de fuera. Un buen ejemplo es la ansiedad", ha concluido Melgar.