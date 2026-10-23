La Feria del Libro de Huelva acoge este sábado un cuentacuentos participativo que aborda la amistad y la cooperación

La escritora, periodista y narradora oral Ana Belén Marchal. - PÁBILO

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora, periodista y narradora oral Ana Belén Marchal participará este sábado, 24 de octubre, en la Feria del Libro de Huelva, ubicada en la Plaza de las Monjas, con la presentación y cuentacuentos participativo de su álbum ilustrado 'El mosquito que cabalgaba a lomos de un guepardo', publicado por Pábilo Editorial e ilustrado por Ingrid Busto Navas.

La actividad arrancará a las 11,00 horas en la Caseta de Presentaciones, tendrá carácter gratuito y se prolongará durante aproximadamente una hora. Durante la sesión, la autora invitará a los asistentes a formar parte activa de la historia. Al término del acto, Marchal estará firmando ejemplares de la obra en la caseta de Pábilo Editorial.

El relato sitúa al lector en la sabana africana para presentar a Krispín, un pequeño mosquito cansado de pasar desapercibido salvo cuando pica. Al molestar a Tomé, el guepardo más veloz y respetado del entorno, Krispín anticipa un castigo pero se topa con la empatía del felino.

A partir de ese encuentro se forja una alianza en la que ambos personajes aprenden a compartir velocidad y pausa, debiendo enfrentarse juntos a una gran carrera que pondrá a prueba su vínculo y demostrará cómo lo grande y lo pequeño pueden complementarse. La obra se articula como una fábula moderna en torno a la identidad, la cooperación y la búsqueda de la voz propia.

Nacida en Alcalá la Real (Jaén) en 1984 y afincada en Mairena del Aljarafe (Sevilla), Ana Belén Marchal acumula más de 18 años de experiencia en el ámbito del periodismo y en los últimos años ha volcado su trayectoria en la literatura infantil.

Autora también del álbum 'El tiburón explorador y el caballito intrépido' (Apuleyo Ediciones), Marchal imparte de forma habitual sesiones de fomento de la lectura y narración oral en bibliotecas, centros escolares y espacios culturales.