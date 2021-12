Férriz dice que el PSOE-A está "listo" para afrontar unas elecciones porque "ganará Andalucía y Juan Espadas"

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de Acción Política y Social del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha señalado este sábado que su formación está "lista" para afrontar unas elecciones regionales porque "ganará Andalucía y el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas", toda vez que se ha mostrado convencida de que Espadas será "el primer alcalde que llegue a ser presidente de la Junta de Andalucía".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios antes del inicio del 14º Congreso Provincial del PSOE de Huelva, que se celebra en Punta Umbría, dónde la vicesecretaria del PSOE-A ha manifestado que Andalucía "tiene que impedir ser el tablero donde se experimente el primer gobierno de derecha y extrema derecha".

"Aquí no va a gobernar Juanma Moreno con Macarena Olona, aquí va a gobernar Juan Espadas porque así vamos a convencer a todos los andaluces", ha remarcado.

En este sentido, ha lamentado que "no puede ser que otra vez Sevilla tenga que salir a la calle para reivindicar una sanidad pública digna" --en referencia a la manifestación convocada este sábado por el movimiento Marea Blanca, formado por más de 30 organizaciones sindicales, sociales, políticas y vecinales--.

"No puede ser que con superávit, como presume el presidente de la Junta de Andalucía, haya falta de personal o centros de salud desatendidos y que haya puesto en la calle a 8.000 profesionales sanitarios", ha criticado Férriz.

Por ello, ha aseverado que los socialistas "no van a permitir" que "se destroce" la sanidad pública "mientras que a la sanidad privada no le falta de nada". "No podemos permitir que lo construido entre todos los andaluces se desmonte y además en plena pandemia".

Asimismo, la dirigente socialista ha señalado que el Espadas "conoce en primera persona las necesidades de Andalucía porque lleva meses recorriendo todas las provincias para preocuparse por ello".

De este modo, Férriz ha apuntado que con los congresos andaluces del PSOE-A, que finalizan este domingo con el que se celebrará en Sevilla, el PSOE "se refuerza" y "marca el rumbo" de los próximos cuatro años, "así como lo hacen sus 460 alcaldes y sus más de 4.000 concejales", toda vez que ha remarcado que es "importante" que de ellos salga "el pegamento que se extenderá al socialismo de toda Andalucía".

"Para nosotros estos congresos son muy importantes y hacemos un proceso ejemplar donde los socialistas debatimos sobre lo que creemos que es mejor para Andalucía, donde discrepamos, porque este no es un partido uniforme, pero una vez debatido nos unimos con mucha fuerza porque tenemos un reto y un objetivo que todos compartimos, que es volver a gobernar Andalucía", ha señalado.

Del mismo modo, Férriz ha reseñado el cariz "muncipalista" de estos congresos que se están llevando a cabo en Andalucía porque para el PSOE-A es "prioritario cohesionar los territorios y poner en valor el trabajo de los hombres y mujeres que estos años han estado dando la cara en unos momentos muy difíciles".

Finalmente, la vicesecretaria general del PSOE-A ha destacado que el PSOE de Huelva "va a salir reforzado" este sábado y "más unido que nunca" para conseguir "la Huelva que imaginan los onubenses y los socialistas", toda vez que ha remarcado que Huelva "es una provincia donde el socialismo se palpa y late y no es por casualidad, sino por el trabajo que desarrolla el PSOE los 365 días del año".