La Junta valora que los europarlamentarios se llevan "una visión muy aproximada" de Doñana

Actualizado 24/09/2018 12:31:34 CET

HUELVA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, se ha mostrado este lunes "muy satisfecho" con la visita la semana pasada de una delegación de europarlamentarios para analizar la situación del Parque Nacional de Doñana ya que "se llevan una imagen muy aproximada" de la situación del emblemático espacio.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Huelva, Fiscal ha recordado que él estaba "deseando que vinieran" los europarlamentarios porque "cuanta más gente conozca Doñana, mejor".

Así, ha remarcado que a los europarlamentarios "se les enseñó lo que ellos pidieron ver", al tiempo que ha expresado su satisfacción porque el portavoz de la delegación aseguró que "se iban tranquilos" y manifestaron que Doñana está "en muy buenas manos" gracias a todas las personas que han trabajado en pro de su conservación.

Por ello, el consejero ha recordado que el científico y presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, ha apuntado en diversas ocasiones que el espacio está "bien", aunque "sin triunfalismos", de manera que "los europarlamentarios se llevan esa sensación".

No obstante, ha agregado que eso no significa que Doñana no se enfrente a "amenazas importantes" y, a su juicio, los europarlamentarios "también se van con esa sensación". Por tanto, ha reiterado su oposición al proyecto gasístico, dejando claro que "dentro del Parque no va a pasar ni un solo metro y en los aledaños, a tenor de los informes, haría daño su instalación".

De este modo, Fiscal ha recordado que el informe de los europarlamentarios se podrá ver en noviembre y se votará en febrero, así como ha recordado que les ha transmitido el afán de la Junta por "una agricultura sostenible y legal" porque todo lo que "no sea así" no tiene espacio en Doñana.