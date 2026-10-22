Freshuelva y Huelva Riega se alían para la "defensa" y gestión "sostenible" del agua en la provincia

Firma del convenio entre Freshuelva y Huelva Riega. - FRESHUELVA

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva (Freshuelva) y la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Huelva Riega) han suscrito un convenio marco de colaboración con el objetivo de "unir fuerzas en la defensa, planificación y gestión eficiente de los recursos hídricos en la provincia".

El acuerdo, rubricado por el presidente de Freshuelva, José Antonio Martín, y el presidente de Huelva Riega, Fernando González, establece una estructura estable de cooperación para afrontar de manera conjunta los "desafíos" del agua y el regadío, considerado por ambas partes como un recurso "estratégico" para el desarrollo económico, social y ambiental de la provincia, según ha indicado Freshuelva en una nota.

A través de esta alianza, las organizaciones impulsarán proyectos de formación, investigación, transferencia de conocimiento y digitalización, abordando de forma "prioritaria" aspectos "clave" como la eficiencia del regadío, la adaptación al cambio climático, la calidad del agua, la reutilización, la desalación y la economía circular.

Asimismo, desarrollarán mecanismos conjuntos de recopilación y análisis de datos hidrológicos para contar con información técnica "rigurosa" que "optimice" la toma de decisiones.

En materia de infraestructuras, el convenio contempla la elaboración de informes y posicionamientos comunes exigidos ante las distintas administraciones públicas para acelerar la tramitación y ejecución de las obras hidráulicas pendientes en la provincia. De igual modo, coordinarán alegaciones y propuestas en los instrumentos de planificación hidrológica que afecten al sector agrario onubense.

Para canalizar estas iniciativas, ambas entidades constituirán una Comisión Mixta de Seguimiento. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, ampliable mediante prórroga tras el consenso de las partes.