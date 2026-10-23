Freshuelva selecciona a 878 nuevos trabajadores en Guatemala y Honduras para la próxima campaña de frutos rojos

Selección de trabajadores en Honduras para la campaña de los frutos rojos de Huelva. - FRESHUELVA

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva (Freshuelva) ha completado en Guatemala y Honduras la selección de 878 nuevos trabajadores con experiencia en el campo que se incorporarán a partir de enero de 2027 a la recolección de los frutos rojos en sus empresas asociadas, según ha informado la patronal en un comunicado.

En concreto, el proceso se ha saldado con la selección de 166 nuevos profesionales en Guatemala --tras tres jornadas de trabajo-- y 712 en Honduras --durante un dispositivo de una semana que arrancó en la localidad de Nacaome--. Estos 878 nuevos trabajadores se sumarán a las labores agrícolas junto al personal repetidor de campañas anteriores dentro de los programas de contratación en origen.

Con estas actuaciones, Freshuelva busca planificar las necesidades de mano de obra trasmitidas por sus empresas asociadas, "garantizar una incorporación ordenada" y "avanzar en la diversificación" de los países de procedencia.

Durante su estancia en la región, la delegación de la asociación mantuvo encuentros institucionales con representantes gubernamentales y diplomáticos, entre ellos la viceministra de Previsión Social y Empleo de Guatemala, María Victoria Claudia Nineth, y el ministro de Trabajo hondureño, Fernando Puerto, junto a las autoridades consulares españolas en ambos países. En estas reuniones se abordaron mejoras operativas para agilizar la gestión de visados y la coordinación de los desplazamientos.