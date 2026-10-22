Gaviño acusa a Miranda de relegar a Huelva al "segundo plano" al encabezar la lista del PP al Congreso

Archivo - El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño. Imagen de archivo. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Huelva, Enrique Gaviño, ha lamentado que la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, haya decidido encabezar la candidatura del Partido Popular (PP) al Congreso de los Diputados por Huelva en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. A juicio del socialista, esta decisión demuestra que "Huelva se ha convertido en el segundo plato de Miranda, que vuelve a anteponer los intereses de su partido a los de los onubenses".

Gaviño ha calificado en una nota la decisión de Miranda de "traición a la ciudad que le dio su confianza" y ha asegurado que evidencia "que Huelva le importa bien poco". En este sentido, ha insistido en que "Huelva no merece una alcaldesa a distancia ni a tiempo parcial. Huelva necesita un alcalde a tiempo completo".

El candidato socialista ha exigido a la alcaldesa que "cuente la verdad a los onubenses" y aclare cuáles son sus planes. "Que no engañe a nadie y diga si piensa quedarse en Madrid y abandonar Huelva, como ya hicieron durante esta legislatura otros alcaldes del PP que compatibilizaron sus alcaldías con el escaño en el Congreso", ha reclamado.