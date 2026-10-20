Gaviño (PSOE) quiere que Huelva sea la "protagonista" y "evitar debates espurios" durante las municipales

El secretario general del PSOE de Huelva capital y candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de la ciudad, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Huelva capital y candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de la ciudad, Enrique Gaviño, ha señalado este martes que quiere que la ciudad sea "la protagonista en la campaña de las elecciones municipales" y "evitar que se trasladen debates espurios que no ayudan para nada a mejorar a los onubenses", toda vez que ha señalado que "hay que ser cautos en comparar los resultados de las generales con las locales".

A preguntas de los periodistas sobre el resultado de las próximas elecciones generales para las locales, el socialista ha señalado que "comparar procesos tan diversos puede inducir a muchos errores". "Entonces hay que ser muy cautos porque es verdad que el electorado de forma genérica y también los ciudadanos y las ciudadanas de Huelva votan de formas muy distintas en cada proceso electoral".

"Casi que hay una psicología específica en cada proceso, máxime cuando esos procesos se separan en el tiempo siete meses. Por ello, no creo que deba de utilizarse, ya que ni las circunstancias ni los debates son los mismos", ha abundado.

Por ello, ha explicado que en la campaña de las generales se debatirá "sobre las políticas nacionales" y en las locales "se hablará de Huelva". "Es una de las obsesiones que siempre he tenido, que nadie nos coarte del verdadero debate que debemos de tener en esta ciudad. Qué necesita Huelva, qué merece Huelva, qué oportunidades tiene Huelva y qué hay qué gestionar para que esta ciudad crezca y los ciudadanos sean más felices".

"No me presento para otra cosa, quiero que Huelva sea la protagonista. Por ello, estas generales nos van a permitir que en las municipales vuelvan a ser protagonistas y que no nos hablen de otros temas, de otras manifestaciones, que lo que pretenden quizás sea trasladar aquí debates espurios que no ayudan para nada a mejorar Huelva", ha remarcado.

Por otro lado, cuestionado sobre su proyección de cara a las elecciones al no ser concejal, Gaviño ha señalado que se siente "totalmente proyectado" con su partido. "El hecho de ser secretario general y ahora candidato, porque mis compañeros y compañeras así lo quisieron, y ser candidato, que me da todo el foco".

"Ser concejal es un honor, evidentemente, y te puede plantear la presencia institucional en actos, pero yo voy a seguir yendo a todos los actos que tenga esta ciudad como ciudadano de a pie con una responsabilidad alta que es el ser candidato del PSOE a ser alcalde de Huelva, algo que me llena cien por cien", ha manifestado.

Al respecto, ha incidido en que "alguien que pretenda ser el alcalde de Huelva tiene que partir de ahí, precisamente, del contacto directo con los ciudadanos, de estar sentado con ellos en las filas de atrás y no aparentando ser alguien en la primera fila".

CAMBIOS EN EL GRUPO MUNICIPAL

En otro orden de cosas, Gaviño ha mostrado su "alegría" y la del PSOE en el Ayuntamiento de la capital que el exalcalde de Huelva Gabriel Cruz haya vuelto a ser designado como cabeza de lista al Congreso.

"Es una alegría inmensa que haya contado con el aval del partido para ser cabeza de lista al Congreso por la provincia de Huelva. Pero encima, un hombre como Gabriel, ocho años alcalde de esta ciudad, y creo que eso nada más que tiene un comentario. Estamos felices porque sea así. Además de que fue la persona que más acompañamiento y votos tuvo. Por lo tanto, nos vemos cubiertos y satisfechos con el hecho de que nuestra asamblea ha sido oída".

Por otro lado, también ha indicado que es "otra alegría" que el concejal del PSOE Francisco Baluffo haya tomado el acta de parlamentario andaluz, toda vez que ha recordado que se mantendrá como edil, ya que "no es incompatible, puesto que la única incompatibilidad es el hecho de ser alcalde".

"Otra alegría, ya que tendremos otra persona más desde el PSOE de Huelva Capital para defender las políticas que necesitan los ciudadanos de Huelva. Creo que estamos en una situación inmejorable. Un proyecto nuevo, ilusiones nuevas, conexiones muy buenas con la sociedad y compañeros que están en otras cámaras donde pueden resolverse también cuestiones de Huelva, y estoy convencido que van a estar absolutamente implicados porque además los dos siguen manteniendo su acta de concejal", ha subrayado.

Por ello, Gaviño ha explicado que, para que Baluffo "se pueda dedicar con dedicación plena al Parlamento de Andalucía", se han modificado las portavocías. "Ahora contamos con María Teresa Flores, que era viceportavoz, como portavoz y se incorpora Manolo Gómez, como viceportavoz del grupo municipal. Con lo cual unos cambios muy normalizados, muy fluidos", ha finalizado.