Gibraleón (Huelva) se prepara para sobrevivir al ataque de los zombies

Presentación en la Diputación de Huelva del acto Love Zombies en Gibraleón. - DIPUTACIÒN DE HUELVA

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos, Gibraleón vivirá una Noche de Muertos Vivientes, la que propone Love Zombies, uno de los eventos "más esperados" por los jóvenes del municipio y de los pueblos del entorno.

Según ha indicado la Diputación Provincial en una nota de prensa, el diputado provincial Arturo Alpresa ha presentado, junto al Ayuntamiento y a varios de estos zombies, esta iniciativa que comenzó el 2018, y que en unos años casi ha triplicado el número de participantes.

"Animamos a quienes aún no lo conocen, a que participen y descubran cómo las calles de Gibraleón se transforman en un escenario de emoción, en un campo de supervivencia donde cientos de participantes viven una experiencia divertida y llena de adrenalina", ha subrayado.

En este sentido, el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Gibraleón, Fran Tamayo, ha señalado que esta cita, con casi una década de trayectoria, es "uno de los eventos referentes en la provincia de Huelva en torno a Halloween, una gincana que se extiende por todo el pueblo y que los participantes pueden recorrer como supervivientes superando diferentes pruebas, o también como zombies, siendo así parte de este evento".

Según ha explicado, son seiscientas las entradas que se han puesto a la venta a un precio de seis euros. "Es el evento más barato en la provincia de este tipo, y las entradas vuelan. Las pusimos a la venta hace dos días y ya se han vendido más de doscientas entradas, por lo que creo que esta tarde tendremos vendidas la mitad".

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, ha invitado a toda la provincia a que participe "de esta jornada tan terrorífica, porque cuando las hordas de zombis empiezan a moverse por el pueblo y se ve a todo el mundo corriendo detrás de algo o delante de algo, es realmente impresionante y muy divertido".

A las 23,00 horas del día 31, se llevará a cabo la puesta en escena en la plaza 28 de febrero "donde no cabe ni un alfiler, con miles de jóvenes disfrutando de una noche terrorífica en la que no hay una gota de alcohol". "Es algo que me gusta destacar siempre, porque no deja de ser una prueba deportiva. Máxima diversión con cero, cero alcohol".

"De esta manera les demostramos a los jóvenes de Gibraleón y del resto de la provincia que es posible pasar una noche increíble, divertidísima, sin necesidad de tomar ninguna sustancia extra", ha añadido, toda vez que ha indicado que la noche de Halloween en Gibraleón es "cien por cien recomendable, no dejará indiferente a nadie".

Toda la información puede consultarse en www.lovezombies.es . Las entradas están a la venta en el Centro Joven los jueves, de 16,00 a 21,00 horas y los viernes de 16,00 a 00,00; el sábado, de 10,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 00,00; y el domingo, de 18,00 a 21,00 horas.