El Gobierno afirma que el acceso al Chare de Lepe (Huelva) estará a finales de año tras ceder las obras a otra empresa

HUELVA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha asegurado este miércoles que las obras de acceso de la vía de servicio del Chare de Lepe estarán finalizadas a finales de año, "tal como se comprometió el Gobierno de España", pese a que la empresa adjudicataria "ha resultado en concurso de acreedores" y haya "obligado a reconducir el procedimiento" y "ceder a otra empresa los trabajos".

En declaraciones a los medios de comunicación, Rico ha querido trasladar "un mensaje de tranquilidad" con respecto a la finalización de las obras del Chare de Lepe, después de que a finales del mes de febrero "la empresa que resultó adjudicataria para hacer esas obras haya resultado en concurso de acreedores" lo que ha obligado a "reconducir el procedimiento".

"Pero lo vamos a hacer de una manera muy sencilla y muy simple, porque al haber transcurrido más de un año desde el inicio de la obra y haberse realizado más de un 20% de la ejecución, esto nos permite, al amparo de la Ley de Contratos del Estado, la posibilidad de ceder a otra empresa la continuación de la actuación. Con lo cual, no tenemos que irnos a un expediente de resolución de contrato ni a otro proceso de licitación y adjudicación", ha detallado.

Al respecto, ha señalado que, en este caso, "se va a ceder a una empresa distinta la posibilidad de que termine la obra", toda vez que ha garantizado que los trabajos van a estar terminados, "como se comprometió el Gobierno de España" antes de que acabe el año, y así la Junta "pueda poner en marcha el Chare, como se comprometió, a partir de enero".

No obstante, Rico ha mostrado su sorpresa a que la Junta "meta tanta prisa" con la obra, cuando el PP "se comprometió a asumir las labores de urbanización, no sólo de esta actuación, sino también de la rotonda y de la glorieta", y lo hizo "con una firma de un convenio, que yo me encargué de pasear por todos los pueblos de la zona".

"Pero casi 20 años después, la está haciendo el Gobierno de España, porque ellos no fueron capaces de asumir la urbanización ni la realización de esas rotondas, cuando les dimos alternativas mucho más sencillas y más baratas que estas. Y más me sorprende cuando todavía no tienen ni el suministro de luz ni el de agua. Vamos todos a la par, pero el nuestro va a ser probablemente el tramo que tarde menos tiempo en hacerse", ha concluido.