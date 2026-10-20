Hallados restos de 17 personas represaliadas en la Guerra Civil en la fosa del Cementerio de Aracena (Huelva)

Archivo - Imagen aérea de una fosa común del cementerio de San Sebastián de Aracena (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ARACENA - Archivo

ARACENA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

Los trabajos de apertura de la fosa común con personas asesinadas durante la represión tras la toma de Aracena (Huelva) por las tropas rebeldes durante la Guerra Civil ha permitido sacar a la luz los restos de 17 personas, cuyos restos han sido exhumados y están en proceso de estudio para cotejar con las muestras de ADN de familiares que ya han contactado con el Ayuntamiento.

Esta actuación está coordinada por el área de Patrimonio y financiada por la Federación Española de Municipios y Provincias, con fondos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, según ha indicado el Consistorio en una nota.

El responsable de este proyecto, Andrés Fernández Martín, presentó los resultados de los trabajos realizados en el transcurso de unas jornadas donde se explicaron los pasos realizados en esta segunda campaña en el cementerio aracenense.

Así, en la primera se delimitaron los enterramientos colectivos y este verano se ha procedido a la apertura de esas fosas donde se han localizado en una primera fase un total de 17 cuerpos de los 140 aproximadamente que se tiene constancia que debe haber en ese espacio.

El equipo forense custodia actualmente los restos recuperados, de los que se han extraído muestras que serán trasladadas a la Universidad de Granada (UGR) en esta semana para iniciar los trabajos de cotejo con las muestras de ADN ya recogidas de familiares de víctimas de represaliados. Los primeros estudios antropológicos realizados han dictaminado que los 17 cuerpos recuperados corresponden a varones de distintas edades.

De forma paralela, se han realizado ya la toma de muestras de ADN a más de 50 familiares de Aracena y otros municipios cercanos que se han prestado, aunque toda persona interesada en participar en este proceso puede hacerlo a través del propio Ayuntamiento de Aracena, donde se le informará del proceso.

El alcalde, Manuel Guerra, ha destacado los trabajos realizados hasta la fecha en este caso: tanto la localización de la fosa común del cementerio de Aracena del pasado año, como los trabajos que se han realizado este pasado verano de exhumación de restos de las personas asesinadas que se encuentran allí enterradas, y también lo que es el estudio antropológico para, en su caso, identificarlas y poder entregar los restos a las familias.

"Lo que hemos hecho es ofrecer toda esa información, todo ese trabajo que se ha realizado a la ciudadanía para su conocimiento. Es una parte fundamental de la historia de Aracena, especialmente de nuestra historia relativamente reciente, unas huellas que han quedado de forma evidente en nuestra sociedad y que tanto han afectado al discurrir de la vida de Aracena y de tantas familias a lo largo de todo este tiempo", ha dicho.

Asimismo, Guerra ha destacado la importancia de este proyecto, ya que es "una asignatura pendiente que tenía Aracena con las víctimas y con sus familias, que merecen el mínimo trato que se debe ofrecer a cualquier persona, que es un entierro digno, y escribir con rigor y con verdad esa parte de la historia de Aracena".

"También para que se conozca por las generaciones presentes y que veamos las consecuencias del odio, de la brutalidad, de la intransigencia, que creo que es el mejor antídoto para que eso no se vuelva a repetir", ha añadido.

El propio alcalde anunció que el Ayuntamiento de Aracena ha realizado una nueva solicitud a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Política Territorial y de Memoria Democrática, para que se puedan financiar los trabajos que se pretende realizar en 2027, "que continuarán con la excavación del resto de la fosa común para seguir recuperando restos óseos de las personas que se encuentran allí enterradas".