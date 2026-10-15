Huelva acogerá en noviembre el V Congreso Internacional y X Nacional de Salud Mental centrado en la diversidad

Cartel del congreso. - FEAFES

HUELVA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Huelva capital se convertirá los próximos días 11 y 12 de noviembre de 2026 en el epicentro del debate sanitario con la celebración del V Congreso Internacional de Salud Mental y X Congreso Nacional de Salud Mental, un evento coorganizado por la Asociación Salud Mental Huelva Feafes, la Universidad de Huelva (UHU) y el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.

Bajo el lema Salud Mental y Atención a la Diversidad, el encuentro se desarrollará principalmente en la Facultad de Enfermería del Campus El Carmen de la UHU y reunirá a expertos procedentes de España, Francia, Portugal y Dinamarca, según ha informado la organización en una nota de prensa.

La cita cuenta con el Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario y Docente-Sanitario otorgado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, así como con la acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), que permitirá a los participantes inscritos obtener certificado con Créditos de Formación Continuada (CFC).

La primera jornada, el miércoles 11 de noviembre, se centrará en el bloque temático sobre el Triple estigma hacia la mujer. La apertura académica correrá a cargo de la catedrática de Derecho Público y decana de la Universidad de Artois (Francia), Mélanie Trédez-Lopez, quien impartirá la conferencia inaugural Desafíos Globales en la Lucha contra la Discriminación por Motivo de Salud Mental: Perspectivas Comparadas.

Posteriormente, tras la entrega de Reconocimientos de Feafes Huelva, se celebrará la mesa redonda 'El triple estigma: Cuando género y discapacidad multiplican la violencia', moderada por el profesor titular de Enfermería de la UHU, Manuel Márquez Garrido, y con la participación del fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Huelva, Pablo Mora Díez; la presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro; y la docente de la UHU y la UNED Patricia Ruiz Ángel.

La sesión vespertina ofrecerá el espacio 'Historia de Vida', conducido por la periodista Cinta Martínez, que contará con el testimonio en primera persona de la cantaora onubense Rocío Márquez. Tras la defensa de comunicaciones científicas, la jornada concluirá con la mesa sobre buenas prácticas en intervención del trauma, moderada por la psiquiatra Mónica Rosu Stanciu, directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Juan Ramón Jiménez.

SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

El jueves 12 de noviembre la programación pondrá el foco en la población infanto-juvenil. Tras la conferencia inicial sobre nuevos horizontes en salud mental juvenil, el congreso se trasladará al Pabellón Jacobo del Barco para abordar el acoso escolar y las microagresiones en la infancia y adolescencia.

En este debate intervendrán responsables de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía, del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y mandos de la Guardia Civil encargados de la convivencia escolar en la Comandancia de Huelva.

Por la tarde, la psiquiatra Lourdes Hernández González moderará la mesa internacional Juventud, Salud Mental y Entornos Digitales, con ponentes como la investigadora clínica Aida Bikic (Universidad del Sur de Dinamarca) o la neuropsicóloga Patricia Moreno. La jornada finalizará con la representación teatral Masculinidad a terapia, de Jordán Luque Gómez, previa al acto oficial de clausura.

18 TALLERES PRÁCTICOS

Como pilar práctico, el congreso desplegará 18 cursos y talleres simultáneos e híbridos que abordarán áreas como la Inteligencia Artificial aplicada al cuidado, manejo de adicciones en jóvenes, prevención de autolesiones, detección del trastorno del ánimo en el postparto o medidas de inclusión.

Asimismo, la organización ha recordado que el plazo para la presentación de trabajos científicos permanece abierto hasta el próximo 23 de octubre de 2026. Las inscripciones y la información detallada del programa se encuentran disponibles a través del portal oficial del congreso.