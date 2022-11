Huelva basa sus "potencialidades" como sede de la Agencia Espacial en siete pilares

HUELVA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Huelva como futura sede de la Agencia Espacial enumera las "potencialidades" de la provincia en siete pilares como su tradición espacial, su calidad de vida o su desarrollo económico e innovador. Así, la ciudad defiende que es la "ubicación perfecta" frente a las otras propuestas presentadas.

El dossier de la candidatura compuesto por más de 210 páginas, consultado por Europa Press, recoge que Huelva es por "tradición, por historia y por capacidad un territorio global, el sur del sur, puerta del atlántico, pueblo de descubridores, tierra de innovación", lo que la hace ser la "ubicación perfecta".

De este modo, la candidatura se ha basado en siete pilares estratégicos: Historia y Descubrimiento, Tradición Espacial, Ecosistema espacial e Infraestructuras, Gobernanza, Calidad de vida y Emplazamientos y Condiciones naturales.

Uno de los pilares de esta candidatura reside en su historia, como epicentro del Descubrimiento y por su tradición espacial. El documento realiza un repaso por los hitos más importantes, tales como la elección de El Arenosillo en los años 60 campo de lanzamiento de cohetes con los que llevar a cabo estudios de las diferentes capas de la atmósfera hasta el espacio, a instancias de la NASA.

No obstante, en 1994, las instalaciones de El Arenosillo dejaron de operar como base de lanzamiento, en el que despegaron 557 cohetes. En este punto, pasó a denominarse Centro de Ensayos de El Arenosillo (CEDEA), se fue redirigiendo su actividad hacia la realización de estudios atmosféricos y la monitorización de la capa de ozono, así como al ensayo de aeronaves no tripuladas.

En este punto, se señala que en 2011, el INTA; el Ministerio de Economía (Mineco) y la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía acordaron la construcción del Centro para Ensayos, Entrenamiento y Montaje de Aeronaves no Tripuladas (CEUS -Center of Excellence for Unmanned Systems) en las proximidades del CEDEA, con las que "se espera convertir a Huelva en el mejor Centro de estas características y en referencia internacional para la experimentación con aviones no tripulados". Todo ello, sumado al lanzamiento del 'Miura 1', que permitirá "tener acceso científico y comercial al espacio desde España".

Por último, remarca la relación del estudio del río Tinto y la Nasa, ya que, junto al Centro de Astrobiología del INTA y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se estudia desde el 2014 se estudia su entorno en un Proyecto de detección de vida en un análogo marciano.

Por otro lado, la candidatura subraya tanto la calidad de vida como su naturaleza, ya que "es un territorio con parajes naturales envidiables, un clima y una calidad de vida que pocas ciudades pueden aportar, unas infraestructuras de conocimiento e innovación referentes a nivel nacional y que apuesta por la descentralización y el desarrollo de políticas de despoblamiento y de apuesta por sectores tractores como elementos de transformación de ciudades".

En este sentido, remarca que Huelva ofrece "una sanidad universal, integral, sólida y eficiente", con seis hospitales y Centros de Especialidades de "reconocida y premiada profesionalidad e innovación", ocho Centros de Atención Primaria Local y diez en su entorno, así como 74 farmacias locales y 32 en sus alrededores, así como un sistema educativo "integral que contempla enseñanzas de régimen general y enseñanzas de régimen especial, albergando la Universidad de Huelva que ofrece una amplia oferta curricular --34 Titulaciones y 39 Másteres Oficiales--".

En este apartado también dedica espacio para la innovación, ya que la Universidad de Huelva (UHU), constituye el centro de conocimiento "más importante" de la provincia, porque cuenta con instalaciones y equipos de investigación de "primer nivel", como el Centro Científico- Tecnológico de Huelva (CCTH), el Centro de Estudios Avanzados en Física, Matemáticas y Computación (CEA-FMC), el Centro de Investigación en Química Sostenible (CIQSO) o el Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad (CITES) entre otros.

Además, se está realizando una "apuesta decidida por la transformación digital a través de la estrategia Huelva Smart 2020-2023 y el plan de transformación digital del puerto Ruta a la Digitalización 2021-2025. Asimismo, se está trabajando en la configuración del HUB de Turismo e Innovación Turística de la Provincia de Huelva que cuenta con una Hoja de Ruta de Turismo Sostenible e Inteligente.

En cuanto a ecosistemas empresariales, la candidatura defiende que la provincia es "capaz de acoger y gestionar sectores tractores muy potentes y económicamente muy poderosos", como el minero, el energético y la industria química, "favoreciendo el impulso de nuevas líneas de negocio ajustadas a las necesidades y los tiempos como las vinculadas al Hidrógeno Verde".

Asimismo, en este documento se destaca que el entorno metropolitano aglutina 46 espacios productivos, entre los que destacan por su tamaño, el Polígono Industrial Nuevo Puerto, el Polo Químico junto con la Avenida Francisco Montenegro y el Parque Huelva Empresarial. Toda vez que destaca que en 2023 se prevé la creación del primer polo del hidrógeno verde en Huelva que aglutinará a 80 empresas.

Por otro lado, señala "la excelente conectividad por tierra y mar (Puerto de Huelva) y su proximidad con los aeropuertos internacionales de Faro y Sevilla, así como de la Estación de Santa Justa --a una hora--", además de "las proyectadas y recualificadas infraestructuras de comunicación como el Aeropuerto Cristóbal Colón y AVE Faro-Huelva-Sevilla-, que "harán aún más a Huelva uno de los destinos y ciudades con mejores conexiones internacionales y una tierra de mayores oportunidades y negocios".

Además, su Estación de Ferrocarril Huelva-Las Metas conecta con destinos de larga distancia -Madrid, Zafra, Mérida, Cáceres, Talavera de la Reina, La Palma del Condado y Córdoba-, y media distancia (Sevilla).

En cuanto a Gobernanza, la candidatura defiende que la ciudad de Huelva y su entorno metropolitano "son claves" para afrontarla situación de despoblamiento que sufre la provincia, al tiempo que la Agencia Espacial Española "puede ser una pieza clave, que unida a los esfuerzos realizados a nivel empresarial y de las administraciones públicas territoriales, ayude a extenderla ola de empleo y atracción de población a toda la provincia".

SEDE DE LA AGENCIA

Por otro lado, la candidatura establece que la sede de la futura Agencia Espacial Española será el actual Centro Municipal Los Rosales. Un edificio polivalente, "totalmente habilitado y operativo, que actualmente acoge distintos servicios municipales (empleo, vivero de empresas y centro de formación municipal).

Se trata de un edificio de titularidad municipal adscrito a la Concejalía de Empleo, Desarrollo Económico y Planificación Estratégica que alberga espacios que han acogido numerosas y diversas actividades orientadas a fomentar el empleo y el emprendimiento.

"Actualmente el Centro Municipal de Los Rosales dispone de instalaciones, equipamientos y medios que se pueden adaptar a la perfección a las necesidades polivalentes de la Agencia, el desempeño de sus funciones y el desarrollo de la actividad de coordinación de las mismas", recoge el documento.