Huelva.- La onubense Patricia Márquez, galardonada con los Premios Nacionales a la Moda y a la Excelencia Empresarial

Publicado 31/07/2018 13:17:40 CET

HUELVA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La onubense Patricia Márquez, diseñadora de patrones de traje de flamenca, ha sido galardonada con los Premios Nacionales a la Moda y la Excelencia Empresarial 2018 (Prenamo). La Asociación Nacional de Nuevos y Jóvenes Diseñadores de España (ANDE) ha reconocido su crecimiento y producción dentro de la moda.

Según sus promotores, estos premios son un reconocimiento al esfuerzo de aquellas marcas que crean y mantienen un prestigio "capaz de poner en valor al enriquecimiento cultural y a las nuevas generaciones de emprendedores". La gala de entrega de esta edición de los Prenamo tendrá lugar el próximo septiembre en el marco del Club Financiero Génova de Madrid.

"Este premio es un empujón, un impulso enorme que me gratifica y me hace sentir que merece la pena tanto esfuerzo", asegura la diseñadora. Patricia Márquez comenzó sus estudios en Madrid, donde no encontró nada de moda flamenca, tras volver a Huelva y realizar FP de moda descubrió un mundo por enseñar dentro de la propia moda flamenca. "Este premio ha hecho que vuelvan mis ilusiones y las ganas de comerme el mundo que tenia cuando empecé a estudiar moda", ha añadido.

La diseñadora intenta que su moda llega a todo el mundo, sigue una filosofía de expansión y sabe adaptarse a las distintas demandas. "Quiero hacer llegar la moda flamenca a todo el mundo, a las personas que no se puedan permitir comprar un traje, modistas, talleres y aquellos que viven fuera de nuestro país", afirma Márquez, quien mediante su página web ofrece tutoriales que resuelvan las dudas de aquellos atrevidos que se lanzan a realizar sus propios diseños.

Los patrones de Patricia Márquez se distribuyen a diferentes diseñadores, talleres, modistas e incluso a los propios aficionados. Márquez afirma que la página web ha ayudado al crecimiento de la empresa y a que sus creaciones aumentaran a la vez que las redes sociales, Facebook, Instagram y Youtube, "a través de redes sociales consigo que cada vez más gente realice sus trajes de flamenca con mis patrones", ha añadido Márquez.

Asimismo, la diseñadora imparte clases de patronaje y confección en la escuela de diseño y moda de Huelva EDMHuelva, lo que compagina con la web y sus diseños. Para ello cuenta con una pequeña plantilla donde tiene un ayudante de patronaje durante todo el año, un ilustrador para plasmar los diseños en la web y personas independientes que llevan diseño gráfico, contabilidad e informática. En temporada alta aumenta su plantilla para poder llevar al día el volumen de trabajo".

La diseñadora considera que esta ante un mundo por explorar y descubrir, "hay tantas cosas que no se han hecho dentro del mundo de la moda flamenca que me muero de ganas de ser la primera, este sector se ha limitado siempre a lo mismo y no es así", ha dicho Márquez. Augura un futuro cargado de proyectos e ilusiones en los que lleva trabajando tiempo y espera poder sacar a la luz pronto.