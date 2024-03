Huelva, protagonista de la serie 'Operación Barrio Inglés' sobre los espías en la II Guerra Mundial

HUELVA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto al diputado provincial de Deportes, Juan Daniel Romero, ha presentado en rueda de prensa de prensa la nueva serie de RTVE, 'Operación Barrio Inglés', ficción ambientada en la Huelva de 1940 que cuenta cómo la provincia y la capital se convirtieron en enclaves estratégicos durante la II Guerra Mundial.

Junto a ellos, han participado en la presentación, Gonzalo Crespo, 'show runner' de la serie y CEO de Emociona Media; Rubén Cortada, actor protagonista; y Alejandro Torres, autor de la idea original de la serie y guionista de Emociona Media, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Durante la presentación, la alcaldesa de Huelva ha agradecido a Radio Televisión Española y a la productora que hayan elegido a Huelva como protagonista de esta serie y se ha mostrado "convencida" de que 'Operación Barrio Inglés' se va a convertir "en el escaparate perfecto para la ciudad y la provincia". En este sentido, Miranda ha señalado que el Muelle del Tinto, uno de los emblemas de la ciudad, "es la imagen que ilustra el cartel promocional de la serie, y los paisajes de nuestra tierra son un personaje más de esta interesante historia".

"Una historia que cuenta el papel fundamental que jugó Huelva durante la II Guerra Mundial, "algo que quizás para muchos es descocido y que gracias a esta nueva serie de televisión va a llegar a todos los hogares españoles y va a servir como reconocimiento a nuestra ciudad, porque muy probablemente lo que sucedió aquí pudo cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial", ha destacado.

Para la alcaldesa, esta serie es "un ejemplo más de todo lo que ha aportado, aporta y va a seguir aportando la industria cinematográfica a la capital como elemento de dinamización cultural, turística y social, con nuestro Festival de Cine como máximo exponente, que durante sus cincuenta años de vida se ha convertido en un vehículo para la promoción turística de los atractivos de la ciudad".

"Actores, directores y representantes de la industria del cine se marchan enamorados de Huelva, de sus atardeceres de cine, su gastronomía de película, algo que estoy convencida habéis sentido vosotros durante los días de rodaje en nuestra tierra", ha abundado.

Por otro lado, el diputado provincial Juan Daniel Romero, ha afirmado que "estamos de enhorabuena porque una serie de calidad como 'Operación Barrio inglés' llegará en breve a miles de espectadores en nuestro país. Y la provincia de Huelva, clave en la historia que cuenta de serie, entrará en nuestros hogares a lo largo de sus capítulos".

"Desde la Diputación llevamos muchos años trabajando desde la Huelva Film Commission, como herramienta al servicio del sector, con el fin de hacer de la provincia de Huelva un plató de rodaje atractivo y poniendo en valor sus paisajes, su luz y su capital humano", ha manifestado.

Concretamente, la colaboración con 'Operación Barrio inglés' ha consistido en la búsqueda de localizaciones y consecución de permisos. "En un mundo donde el consumo audiovisual forma parte de nuestras vidas, la promoción de la riqueza y la historia de la provincia de Huelva tienen en el cine y en la televisión sus mejores aliados", ha concluido.

"UN UNIVERSO EN LAS LOCALIZACIONES"

Gonzalo Crespo, ha puesto el foco en las localizaciones de la serie, "que descubrieron para mucha gente un universo y aunque tuvimos algunos problemas por la climatología en los primeros días de rodaje, tenemos mucho que agradecer a Huelva".

En esta línea, Alejandro Torres, guionista de la serie y con raíces onubenses, ha recordado cómo de pequeño paseando por Huelva descubrió el Barrio Reina Victoria --conocido en Huelva como el Barrio Obrero--, "unas casas que me parecieron únicas e investigando descubrí las relaciones que hubo en ese barrio con ingleses, los conflictos surgidos durante la segunda Guerra Mundial entre alemanes y españoles y en vi que era una gran historia que había que contar".

Por último, Rubén Cortada, uno de los protagonistas de la serie, ha manifestado lo "mucho que le ha conquistado" Huelva. "Creo que grabar en Huelva ha sido un gran acierto, su luz, sus paisajes, hacen que esté todo muy bien fotografiado, y el arte es clave en esta serie", ha dicho.

"Me asombró lo salvaje de estas tierras. Sitios como Mazagón me sedujeron, tanto que aproveché para escaparme después de rodar y venir solo, escondido, sin que me reconociera nadie para poder conocer en profundidad no sólo el lugar si no sus gentes", ha subrayado.

La serie, protagonizada por Rubén Cortada, presente en la rueda de prensa, Peter Vives y Aria Bedmar, fue rodada el pasado año en varias localizaciones de la provincia de Huelva y la capital como el antiguo muelle de la compañía minera inglesa, cuya imagen ilustra el cartel anunciador de la serie; así como la zona del Río Tinto y sus minas a cielo abierto, el barrio Bellavista de Riotinto, el puerto de Punta Umbría y la playa de Mazagón.

SINÓPSIS

Mayo de 1940. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en Europa, España se declara neutral, pero la ciudad de Huelva es un nido de espías tanto británicos como alemanes, los cuales intentan hacerse con el poder de las minas de Riotinto, propiedad de los británicos.

Lucía, una veinteañera valiente y ambiciosa, que vive con su familia en el Barrio Inglés, ha sido contratada por La Compañía para trabajar como secretaria por sus excepcionales aptitudes, su conocimiento de idiomas y su carácter despierto. Su ansia de independencia preocupa a su prometido, Francisco, el delegado del Gobierno en Huelva, que mantiene un complicado equilibrio entre sus simpatías por los alemanes y los derechos de los británicos sobre las minas.

Como gerente de la Compañía está Peter, un inglés que ha dejado atrás su trabajo como espía por una experiencia traumática. Con la subida al poder de Churchill, Peter tendrá que enfrentarse tanto a sus enemigos alemanes como a sus peores miedos y volver al espionaje.

Es así como Lucía se acaba convirtiendo en espía y termina enamorándose de Peter, y junto con él, vivirá una serie de misiones cada vez más peligrosas destinadas a frenar el avance alemán.

Lo que nadie sabe es que la solícita secretaria oculta muchos secretos. Secretos que pondrán en peligro su relación con Peter, su matrimonio con Francisco, la estabilidad de su familia y que podrían cambiar el transcurso de la guerra.