Infoca espera dar por controlado este miércoles el incendio de Almonaster la Real (Huelva)

HUELVA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro Operativo Regional del Plan Infoca, Juan Sánchez, ha señalado este miércoles que confían en que el incendio declarado el pasado jueves en Almonaster la Real (Huelva) se pueda dar por controlarlo a lo largo de este miércoles, pero que aún tienen que estar "muy atentos" y que para darlo por extinguido "puede pasar una semana o más" ya que "dependerá especialmente de la humedad relativa".

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas antes de la reunión de la Junta de Andalucía con las administraciones para evaluar las actuaciones de reforestación a llevar a cabo en la zona afectada por el incendio.

De este modo, ha apuntado que en la zona del incendio se mantienen en estos momentos seis medios aéreos, aunque no trabajan continuamente, sino que se encuentran a la espera de posibles actuaciones "porque no se trata de tirar fuego a discreción, sino de bajar la intensidad de los puntos calientes". Además, hay un operativo formado cerca de 20 retenes de especialistas repartidos por todo el perímetro --unas 150 personas--, que se encuentran trabajando a turnos para mitigar cualquier conato dentro de los focos.

A este respecto, ha detallado que hasta que el incendio no quede controlado no se quitará el Puesto de Mando y "el importante número de personas" que se encuentran trabajando en el lugar y que, una vez que se dé por controlado, mantendrán una "vigilancia activa", con lo cual habrá personal allí, "pero no tanto" debido a que "no se necesita una organización de mando tan compleja".

Asimismo, ha insistido en que aún siguen manteniendo activo el Puesto de Mando y que la bajada a nivel 0 y la estabilización del incendio es "solo un paso previo al control en una primera fase y a la extinción en una la segunda".

Por otra parte, ha explicado que durante este martes han seguido trabajando para controlar fundamentalmente los focos más activos, que están el interior, y que quedan "grandes isla sin quemar", por lo que tuvieron "puntos calientes" donde trabajaron "con insistencia", aunque, ha reiterado que "es cierto que ahora mismo sigue sin haber peligro de que el incendio se salga de su perímetro máximo".