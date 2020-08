Interfresa anuncia que extenderá el plan de responsabilidad social a todos los trabajadores de la campaña en Huelva

HUELVA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Interfresa y de Asaja-Huelva, José Luis García-Palacios Álvarez, ha hecho balance este martes de una campaña "histórica" que reafirma el papel "determinante" del Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social y de Igualdad de Interfresa (Prelsi) en el sector de los frutos rojos.

De hecho, ha anunciado que dicho plan, que hasta ahora se dedicaba a las temporeras del contingente de mano de obra en origen, se extenderá a todos los trabajadores de la próxima campaña. Asimismo, el sector mira hacia países latinoamericanos como Honduras y otros europeos como Moldavia para no determinar el contingente a una única alternativa como ha pasado este año con Marruecos.

En este punto, ha explicado que el sector tiene puestas las miras en países latinoamericanos puesto que el idioma no sería barrera alguna pero ha destacado que la distancia si es una dificultad que habría que valorar.

Una vez culminado "con éxito" el proceso de retorno extraordinario de las más de 7.000 temporeras marroquíes con contrato en origen que permanecían en la provincia debido al cierre de la frontera de Marruecos, la Inteprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía, Interfresa ha realizado un balance de este proceso "inédito e histórico" que ha terminado con un resultado "sobresaliente" y ha mostrado su agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a su éxito.

Así, el presidente de Interfresa, José Luis García-Palacios Álvarez, acompañado por el representante de una de las organizaciones miembro, Alberto Garrocho, presidente de Freshuelva, ha expresado el agradecimiento de todas las organizaciones --también Asaja-Huelva y Cooperativas Agro-Alimentarias--, a la Casa Real, al Gobierno de España y muy especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; a la Junta de Andalucía, --con mención directa a los consejeros Juan Marín y a Elías Bendodo por su papel determinante--, al Reino de Marruecos -con su embajadora, Karima Benyaich, a la cabeza-, a la Autoridad Portuaria, a Cruz Roja, la Consejería de Salud.

Por último, ha reiterado su agradecimiento a los consultores de integración del Prelsi (Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social y de Igualdad de Interfresa), "que han estado muy por encima de su obligación como parte del equipo, dedicando un mes y medio más de lo que obliga su contrato, sin debilidad alguna, lo que es para quitarse el sombrero", ha elogiado García-Palacios.

El proceso de retorno, al igual que el desarrollo de una campaña absolutamente atípica y llena de escollos a causa de la alerta sanitaria por la pandemia de Covid-19 y las limitaciones impuestas por el estado de alarma, han supuesto "una muestra de madurez, dedicación y compromiso absolutamente excepcional" por parte del sector, "algo que lleva haciendo mucho tiempo", como demuestra el propio Prelsi, pero también una experiencia que permitirá ser mucho más eficientes en el futuro y ante cualquier contingencia que pueda presentarse.

El presidente de la interprofesional ha recalcado la trascendencia del Prelsi. "No hay un sector en España, dudo que en Europa lo haya, que haya tomado las riendas de la situación con el Prelsi como lo hemos hecho en Huelva. Ha demostrado que con seriedad, honestidad, transparencia y absoluta disposición y compromiso las cosas se pueden optimizar", un sistema que además es "extrapolable" a cualquier otro sector y que ha sido íntegramente sufragado por los empresarios, a excepción de una ayuda económica de la Dirección General de las Migraciones destinada a formación y consultoría de integración.

No obstante, García-Palacios ha lamentado que, a pesar de los esfuerzos y las demostraciones de seriedad, compromiso y mejora del sector, este sigue siendo "objeto de ataques, ante los que las administraciones no terminan de reaccionar para situarse del lado de los empresarios, para que avale, fiscalice y respalde medidas como el Prelsi" ante informaciones "no contrastadas, que siguen un patrón y que son utilizadas de forma ofensiva e injusta".

CONTRATACIÓN EN ORIGEN

El presidente de Interfresa ha insistido en el valor del sistema de contratación en origen como "garantía de equilibrio y justicia social y laboral que se perfecciona con la aplicación del Prelsi" y ha desvinculado "la naturaleza y el origen de los asentamientos" del sector agrario, al que se le achaca de forma "injusta" su existencia.

En este sentido, García-Palacios ha invitado al relator de la ONU, Olivier de Schutter, "que ha estado realizando gravísimas acusaciones y afirmaciones sobre el sector sin haber puesto un pie en la provincia", a visitar Huelva y conocer la realidad del sector de los frutos rojos.

"Pero mientras hay quien se empeña en destruir, nosotros, desde las organizaciones Asaja-Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias y Freshuelva, seguimos trabajando para construir el mejor futuro posible", ha avanzado, en referencia a los planes de la interprofesional para abordar la universalización del Prelsi de cara a la próxima campaña, lo que supondrá acoger bajo su paraguas a la totalidad de las casi 100.000 personas que trabajan en el sector a lo largo de una campaña.

UNA CAMPAÑA "ATÍPICA"

Por su parte, el presidente de Freshuelva, Alberto Garrocho, ha celebrado "el final feliz" del proceso de retorno de las trabajadoras marroquíes, ha insistido en el agradecimiento a las instituciones y también a los empresarios, que han afrontado los gastos de alojamiento y otras cuestiones que han sido necesarias durante estas semanas, y ha advertido de la necesidad de contemplar otras posibilidades alternativas a Marruecos para desarrollar el proceso de contratación en origen.

DESCENSO DEL 20%

En cuanto a la campaña 2019-2020, el sector la ha cerrado con un descenso del 20 por ciento respecto al año anterior, lo que sitúa la producción de fresa en unas 250.000 toneladas. La campaña, que ha sido calificada por Garrocho como "atípica, compleja y para no recordarla nunca", donde el sector lo ha pasado bastante mal a causa del Covid-19 a causa de la falta de mano de obra y de la retracción del consumo. El arándano y la frambuesa han soportado mejor el envite a pesar de la competencia de terceros países.

Finalmente, de cara a la próxima campaña, ha indicado que el sector afronta con cierto miedo la misma debido al escenario de incertidumbre actual por la pandemia.