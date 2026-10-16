Un interno agrede a varios trabajadores en la enfermería de la prisión de Huelva

Archivo - Prisión provincial de Huelva. - CSIF HUELVA - Archivo

HUELVA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos funcionarios del Centro Penitenciario de Huelva fueron agredidos el pasado miércoles, 14 de octubre, por un interno de la cárcel en el departamento de Enfermería de la prisión onubense, según ha indicado el sindicado Acaip en una nota, extremo que ha sido confirmado a Europa Press por Instituciones Penitenciaras.

Según han indicado desde Instituciones Penitenciarias, los hechos sucedieron cuando trataban de cachear al preso al entrar en la Enfermería del centro y el mismo se abalanzó sobre los trabajadores, por lo que fue reducido y trasladado a una celda de aislamiento. Una vez "serenado" trataron de cachearlo de nuevo y volvió a golpear los funcionarios.

Por su parte, Acaip ha indicado que tras el suceso una funcionaria "tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario y permanece en situación de baja laboral debido a las lesiones sufridas", toda vez que desde Instituciones Penitencias han señalado que tras los hechos ambos trabajadores volvieron a sus puestos de trabajo, así como que no tienen conocimiento de que en la actualidad ninguno se encuentre de baja médica.

Acaip ha indicado que el interno mostraba un comportamiento "muy agresivo" y arremetió contra varios funcionarios "propinándoles puñetazos y patadas" y advierte de que "este tipo de episodios violentos lejos de ser una excepción, se repiten prácticamente cada semana", lo que "pone en grave riesgo la integridad física del personal".

En este sentido, han manifestado que "resulta inaceptable" que las agresiones físicas "se hayan convertido en una amenaza recurrente" dentro de sus rutinas de trabajo.

Asimismo, el sindicato señala que, "a esta situación de inseguridad" se suma la "grave falta de personal médico" que padece la prisión de Huelva y lamenta que "la insuficiencia de recursos sanitarios dificulta la adecuada atención de la población reclusa" y "añade una mayor presión a la plantilla, agravando las dificultades operativas del centro penitenciario".

Por todo ello, la representación sindical ha "exigido" a la Administración Penitenciaria la adopción de "medidas urgentes y eficaces" para frenar "la escalada de agresiones", reforzar la seguridad de las instalaciones y dotar al centro "de los profesionales sanitarios necesarios". "No podemos permitir que las agresiones a los funcionarios de prisiones se conviertan en parte de la rutina laboral", han concluido.

A este respecto, desde Instituciones Penitenciarias se han remitido a la Ley 16/2003 --de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud-- que "insta a las comunidades autónomas a asumir la sanidad en materia penitenciaria" y que hasta el momento "las han asumido País Vasco y Navarra".