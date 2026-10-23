IU apuesta por "más calle y megáfono" en su elección de Ana Delgado como candidata a la Alcaldía de Huelva

La candidata a la Alcaldía de Huelva por IU, Ana Delgado. - IU HUELVA

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ana Delgado Parrilla, coordinadora local de Izquierda Unida en Huelva, ha sido elegida como cabeza de lista por Izquierda Unida al Ayuntamiento de Huelva tras un proceso de consulta a la militancia y simpatizantes, y releva así a Mónica Rossi. Con ella, la formación señala que apuesta por "más calle y más megáfono".

De este modo, según ha indicado IU en una nota, las bases apuestan así por una "renovación generacional" y por un perfil "popular entre los movimientos sociales de Huelva", donde Ana ha destacado por dinamizar diferentes actos con su inconfundible megáfono.

Ana Delgado releva a Mónica Rossi, quien es actualmente concejal en el Ayuntamiento de la capital por parte de la coalición Con Andalucía y que recientemente ha anunciado que no se presentará a la reelección.

En la presentación de la candidatura completa, Ana Delgado ha destacado la elección de perfiles de "distintos ámbitos laborales y sociales" de la capital, "gente que sufre los problemas de Huelva".

En la lista se encuentran desde una pequeña empresaria --María Gadea, quien regenta un conocido local de tortillas en el Mercado del Carmen--, un gestor cultural (Sergio García), pasando por un trabajador de Correos (Enrique Martín) o una enfermera del sistema sanitario público (Almudena García).

Se trata de perfiles "muy ligados a los barrios" de la capital onubense, ya que, para la alcaldable, "la mejora de los barrios constituye un elemento central" de su discurso político. "Se trata de sentido común, porque la gente de los barrios somos igual de onubenses que la gente del centro, pero recibimos muchos menos recursos", ha señalado.

Ana Delgado (34 años) lleva más de media vida afincada en el barrio de Isla Chica de Huelva, donde recaló hace más de 17 años para iniciar sus estudios en la carrera de Trabajo Social en la UHU.

Delgado ha compaginado diferentes trabajos en sectores como la hostelería mientras cursaba sus estudios, que logró superar con una media de sobresaliente y 17 matrículas de honor, al tiempo en que era miembro del Caruh como delegada de su titulación. Estas calificaciones le valieron para trabajar como profesora e investigadora en la Universidad de Huelva, empleo que ha conciliado con su militancia política y en movimientos sociales.

Durante los últimos años, además de por su trabajo en la onubense, es conocida por su perfil "destacado" en el movimiento feminista de Huelva y en diversos movimientos vecinales y plataformas, donde se ha granjeado el apelativo de "la chica del megáfono".