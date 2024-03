IU estudia acciones judiciales contra la Alcaldía de Nerva (Huelva) por "el caso de transfuguismo"

NERVA (HUELVA), 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida va a poner en manos de sus servicios jurídicos el "caso de transfuguismo" de la localidad que permite que Rafael Prado (PP) sea alcalde del municipio. La formación lamenta que no ha recibido respuesta de la Alcaldía de Nerva a su recurso extraordinario de revisión del Decreto de nombramiento de "un tránsfuga" como teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el coordinador de Izquierda Unida en Nerva, Fran Moreno, ha criticado que la Alcaldía de Nerva no ha respondido dentro de los plazos legales al Recurso Extraordinario de Revisión presentado por IU contra el Decreto de la Alcaldía de Nerva por el que se delegaron las competencias de Protocolo, Festejos, Cultura y Turismo en un concejal tránsfuga.

El coordinador ha señalado que el 4 de julio de 2023 la Alcaldía del Ayuntamiento de Nerva dictó decreto que resolvía la delegación de las competencias de Protocolo, Festejos, Cultura y Turismo en Francisco Vázquez, que, en su condición de "concejal tránsfuga, pasó a ostentar de manera inmediata un incremento de sus derechos económicos y políticos", adquiriendo derechos superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia (IU), vulnerándose, por tanto, el artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, que establece literalmente que "los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia".

El coordinador local de IU en Nerva ha explicado que el Tribunal Supremo ya fijó doctrina del artículo 73.3 de la LRBRL en la Sentencia STS 1401/2020, de 26 de octubre de 2020, determinando que: "el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, sí impide que se asuman cargos o que se perciban retribuciones que antes no se ejercían o no se percibían y que tampoco impliquen mejoras personales, políticas o económicas".

"Por tanto, el punto tercero del Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Nerva por el que se delegan las competencias de Protocolo, Festejos, Cultura y Turismo en un concejal tránsfuga, es contraria a derecho, tal como hemos recogido en nuestro Recurso Extraordinario de Revisión contra el citado Decreto de Alcaldía", ha aseverado Moreno.

El responsable local de IU en Nerva ha señalado que casos como el del Gobierno de Nerva, que "accede al poder por la puerta trasera del transfuguismo, hieren profundamente nuestra democracia en su ámbito más sensible, humano y cercano a la ciudadanía: el municipal" y "exige a la Alcaldía de Nerva que cese inmediatamente de todos sus cargos al concejal tránsfuga y pida disculpas públicamente".