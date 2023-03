IU tacha de "electoralista" iniciativa de PP y Vox sobre regadíos de Doñana: "No le importa condenar a muerte el parque"

Defiende aplicar "criterios sociales" en los recortes al regadío en la Cuenca del Guadalquivir para proteger las pequeñas explotaciones



El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha rechazado este lunes la Proposición de Ley registrada conjuntamente por los grupos parlamentarios de PP y Vox sobre la regulación de las zonas de regadío de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, una iniciativa que considera "electoralista" a escasos meses de las elecciones municipales.

Esta Proposición de Ley llega después de la que presentaron en enero de 2022, en la pasada legislatura, y que, como precisa el texto, busca que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 sean considerados como tales y puedan obtener derechos de aguas para solucionar los problemas que se han dado en la zona ante la falta de recursos hídricos para compatibilizar el entorno natural y la actividad agrícola.

Sin embargo, para IU, el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, "vuelve a la ofensiva contra Doñana. A Moreno Bonilla le importa un bledo el futuro de Doñana; niega la situación de emergencia climática en Andalucía, la escasez de agua. No le importa condenar el futuro de Doñana en su búsqueda de votos, y de nuevo se une el PP a la ultraderecha para condenar a muerte al parque nacional".

Así, en rueda de prensa en Málaga capital, ha tachado al PP "de engañar" a regantes y ciudadanos con una "intentona de amnistía a regadíos ilegales que ya supuso una seria advertencia del Gobierno central, la Unesco y la Comisión Europea, que amenazó con sanciones"; y ahora "nos van a caer multas si siguen en esa línea". Por lo que ha pedido al PP poner "límites en su búsqueda de votos y una línea roja en torno a la cual no se puede jugar con el agua de Doñana".

Y es que Doñana "está en una situación crítica. Puede que las siguientes generaciones no lo conozcan si no se rectifica 180 grados en la gestión hídrica de los acuíferos", ha explicado Valero, quien ha pedido a Moreno "dejar de mentir" con esta nueva iniciativa porque "sabemos que no hay agua para lo que plantea".

"Hay escasez de agua", no solo por la falta de lluvias y las altas temperaturas, sino también por la "nefasta gestión hídrica" de la Junta de Andalucía, ha criticado, señalando que, al igual que hicieron con la anterior proposición que presentó el PP, "desde IU vamos a volver a las instituciones europeas para advertir de esta nueva ofensiva del PP y la ultraderecha contra una joya del patrimonio natural andaluz como es Doñana".

En palabras de Valero, "es de extraordinaria gravedad lo que nos estamos jugando y sobre lo cual se están buscando votos, una joya no solo del patrimonio natural andaluz sino de la propia Unión Europea". Además, ha advertido de que esta Proposición de Ley "no da cumplimiento" al expediente del Tribunal de Justicia de la UE que exige salvaguardar y proteger Doñana, uno de los mayores humedales de Europa que queda todavía.

Es por ello por lo que ha pedido a Moreno "dejar de hacer electoralismo con el futuro de Doñana y gestionar el agua en función de la oferta real que hay y no de la demanda", incidiendo en la falta de agua para llevar a cabo esta iniciativa. Y además, le ha exigido diálogo, criticando que el PP "ha ninguneado al Consejo de Participación de Doñana" al no presentarle su informe "porque sabe que muy probablemente se encontraría una voz en contra".

Por tanto, "el PP tiene que rectificar, dar marcha atrás en esta irresponsabilidad que está poniendo en riesgo el nombre, la imagen y el prestigio del fruto rojo onubense en los mercados europeos, que está enfrentando a regantes y poniendo muy en serio riesgo el futuro del sector agrícola en Doñana y el propio futuro del parque nacional".

RECORTES EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR

En esta misma línea, el coordinador general de IU Andalucía se ha referido a las posibles restricciones de agua en la Cuenca del Guadalquivir que, como ha alertado este lunes la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), pueden suponer más del 80%.

Ante esta situación, Valero ha defendido la propuesta de la Mesa Social del Agua en Andalucía para que se tengan en cuenta "criterios sociales" a la hora de aplicar recortes de agua a los regadíos, haciendo una "discriminación positiva que garantice al menos una unidad de trabajo para el titular de la explotación", que garantice el total de su dotación o un recorte menor en las pequeñas explotaciones que para las grandes superficies, pues son las explotaciones más vulnerables las que "están en riesgo de desaparecer" por la falta de agua.

Y es que la Cuenca del Guadalquivir apenas está a un cuarto de capacidad de su embalse y apenas llega al 22% de capacidad de abastecimiento para regadío, ha detallado Valero, a lo que ha sumado la falta de previsión de lluvias y la "nefasta gestión hídrica" de la Junta de Andalucía, con "innumerables zonas de regadío que no deberían haberse convertido en regadío".

Todo ello hace que con los recortes al regadío "se corra el riesgo de que desaparezcan esas explotaciones más vulnerables que no sean capaces de sobrevivir a esa falta de agua. Hay pequeñas explotaciones que pueden desaparecer porque no tengan agua suficiente para mantener sus cultivos", ha advertido Valero.

Ante ello, desde IU consideran que esos recortes inevitables tienen que seguir "criterios sociales" porque "no se pueden llevar por delante esas pequeñas explotaciones pero son también la base de que en Andalucía se dé un desarrollo sostenible del sector agrícola".