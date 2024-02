La Izquierda de Huelva propone "medidas reales" para hacer frente a la desigualdad de las onubenses

HUELVA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa) en el Ayuntamiento de la capital, Mónica Rossi, ha presentado una iniciativa a debatir en el Pleno del próximo lunes en la que solicita "medidas reales" para afrontar los datos de desigualdad entre hombres y mujeres que son "escandalosos", todo ello frente a la "impostura de una Pilar Miranda que solo coge la bandera de la igualdad con medidas cosméticas, sin apoyo real a las mujeres, ya que ponerse una chaqueta morada o disfrazarse de bruja no es luchar por la igualdad".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, Rossi ha lamentado que "nuevamente" las mociones que presentan los grupos políticos en torno al 8M (Día Internacional de la Mujer) "no se puedan aprobar" como declaración institucional ante "la negativa del partido machista Vox", por lo que llevan esta iniciativa en materia de igualdad que contempla cuatro puntos".

Al respecto, en esta propuesta destaca "el incremento económico para el Plan Local de Igualdad hasta alcanzar los 100.000 euros, ya que el actual equipo de Gobierno ha reducido la cuantía de ese plan hasta los 50.000 euros.

Por otro lado, Rossi también ha exigido que el Ayuntamiento de Huelva que apoye las acciones que se desarrollan en la reivindicación del 8 de marzo, así como colocar la bandera de esta jornada en la fachada del Ayuntamiento y de los centros dependientes del mismo, así como la iluminación de los edificios municipales y el Muelle del Tinto como se ha hecho en años anteriores como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres.

Por último, Rossi ha exigido que el Ayuntamiento de Huelva en el marco del Plan Local de Igualdad establezca un observatorio municipal del cuidado para evaluar los servicios públicos de cuidados existentes, que se ponga en marcha el Servicio Municipal de Cuidados, aprobado por el Ayuntamiento en el año 2020 y que el equipo de gobierno ponga en marcha la elaboración y desarrollo del Plan de Conciliación laboral.

DATOS DE DESIGUALDAD EN HUELVA

La edil de La Izquierda de Huelva ha indicado que los datos de desigualdad entre hombres y mujeres son "tozudos y contundentes", por lo que resulta "inadmisible no reconocer la realidad", así, ha expuesto que los hombres "todavía cobran un 39% más que las mujeres, que el 70% de los contratos parciales que se realizan en la provincia son para puestos desempeñados por mujeres, todavía hay 12.000 hombres más afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Huelva", y en materia de pensiones, los hombres "cobran casi 5.000 euros más que las mujeres pensionistas que se tienen que conformar con una renta anual media de 13.163 euros".

Del mismo modo, en el pleno del próximo lunes, Mónica Rossi también llevará una interpelación a pleno para exigir al Ayuntamiento de Huelva que cumpla "con el decoro democrático" y "devuelva la palabra Igualdad a la Concejalía de Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad del consistorio onubense después de que en el pleno del pasado mes de noviembre el equipo de Gobierno aprobase la propuesta de La Izquierda de Huelva en este sentido".

"No entendemos porque no se ha llevado a cabo esta iniciativa aún si no es por las presiones de Vox al equipo de Gobierno" por lo que exige que se cambie el nombre de la concejalía de forma "inmediata".