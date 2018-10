PSOE-A se postula como "única alternativa real" ante "la guerra civil de la derecha" y la izquierda "radical"

Actualizado 10/10/2018 13:42:03 CET

MOGUER (HUELVA), 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Jiménez, ha asegurado este miércoles que su partido es "la única alternativa real, creíble y sensata, de centro izquierda, que es lo que quiere la mayoría de los andaluces" de cara a las elecciones del 2 de diciembre frente a "la guerra civil en la derecha por ver quién se queda con este espacio y quién hace la propuesta más de derecha" y la izquierda "radical".

En declaraciones a los periodistas en Moguer (Huelva), donde se ha reunido con el alcalde, el también socialista Gustavo Cuéllar, en un acto que ha calificado como el inicio de la precampaña para las próximas elecciones andaluzas, Jiménez ha indicado que "los andaluces tienen muy claro cuál quiere que sea su futuro", indicando además que "hay un nivel de apoyo, reconocimiento y valoración de la presidenta Susana Díaz importantísimo".

A su juicio, Díaz es una persona que "ha estado gobernando para crear empleo y para trazar una salida de la crisis que no se lleve por delante los derechos sociales de los andaluces, y gracias a ello hoy día, después de tres años y medio, tenemos más profesores y maestros en el sistema público y más inversión en absolutamente todas las políticas sociales".

En este sentido, ha destacado que "Andalucía en tres años y medio y tras una crisis complicada, desde el punto de vista económico y social, camina hacia la recuperación económica sostenible, desde el punto de vista social y de las necesidades de los andaluces".

Jiménez ha incidido en que "los andaluces no quieren que este camino se tuerza, esa senda de recuperación económica y de derechos, y van a seguir apostando por el PSOE". Además, ha manifestado que el hecho de que el PP "se presente como una alternativa no tiene ninguna credibilidad, no lo ha sido nunca, ni lo va a ser de cara al futuro. En eso no cree nadie, ni el propio PP andaluz ni el nacional".

Por ello, ha dejado claro que de cara al 2 de diciembre "hay dos realidades, una guerra civil en la derecha, a ver quién se queda con ese espacio y en la izquierda sólo hay una alternativa real, creíble, sensata y de centro izquierda que es lo que quieren la inmensa mayoría de los andaluces y que es la que representa el PSOE y Díaz".

Por otra parte, según ha remarcado el portavoz socialista, están "aquellos que vienen atacando sistemáticamente desde una izquierda radical al PSOE y que se han presentado con distinto nombre pero que siempre han demostrado una nula capacidad de apostar de la mano del PSOE por seguir cambiando la realidad de Andalucía".

Por ello, ha hecho hincapié en que "la única garantía para que en Andalucía siga habiendo un gobierno de izquierdas, social demócrata, es que los ciudadanos sigan apostando por el PSOE", ya que en estos cuatro años esa izquierda "radical que llegó al Parlamento no ha aportado nada para la gobernabilidad y la estabilidad", por lo que "la única garantía de futuro progresista desde la izquierda está en el PSOE".

Por último, Jiménez ha pedido a todas las formaciones políticas que, en este periodo de precampaña, tengan una posición "positiva" para "plantear un diseño de futuro para esta tierra", de manera que después los andaluces decidan cuando llegue el momento al respecto.