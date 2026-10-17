Las Jornadas de Puertas Abiertas de La Rábida en Huelva superan las 20.000 visitas durante el puente del Pilar

Imagen de turistas visitando las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por la Diputación de Huelva, a través de la Unidad de Gestión de La Rábida, con motivo del Día de la Hispanidad. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por la Diputación de Huelva, a través de la Unidad de Gestión de La Rábida, con motivo del Día de la Hispanidad han contabilizado un total de 22.139 visitas durante los días 10, 11 y 12 de octubre en los tres espacios que han acogido la programación: el Muelle de las Carabelas, el Foro Iberoamericano y el Parque Botánico Celestino Mutis.

Según ha informado la Diputación en una nota, el balance de estas tres jornadas pone de manifiesto el atractivo de una propuesta que "ha combinado historia, cultura, naturaleza, música, teatro, gastronomía y actividades participativas para todos los públicos".

Una oferta diseñada para disfrutar en familia y descubrir las posibilidades de La Rábida más allá de la visita tradicional a las réplicas de la Pinta, la Niña y la Santa María.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido el aumento del tiempo de estancia de los visitantes en los distintos recintos, que han permanecido durante más tiempo en los espacios y han podido disfrutar de una programación distribuida a lo largo de la jornada.

Las numerosas actividades organizadas y el traslado en el tren turístico gratuito han contribuido a dinamizar el conjunto de La Rábida y a favorecer el tránsito del público entre sus diferentes enclaves.

El Parque Botánico Celestino Mutis y el Foro Iberoamericano han ganado protagonismo gracias a la incorporación de talleres, actuaciones y propuestas complementarias que han ampliado las posibilidades de ocio y participación.

Además, la Institución Provincial ha destacado que los juegos tradicionales, los cuentos, las actividades familiares y de aventura, las actuaciones musicales y la oferta gastronómica han contribuido a diversificar la experiencia y a atraer visitantes a estos espacios.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha participado en estas jornadas, mostrando su respaldo a una iniciativa que invita a la ciudadanía y a quienes visitan la provincia a disfrutar de uno de sus enclaves patrimoniales y culturales más emblemáticos.

Durante su visita, Toscano ha animado a la población a acercarse a La Rábida para celebrar el Día de la Hispanidad y disfrutar en familia de las actividades gratuitas.

Asimismo, ha destacado el valor histórico de este entorno y el papel de Huelva en la preparación de la expedición colombina, con especial protagonismo de los marineros de Palos, los hermanos Pinzón y los franciscanos del monasterio de La Rábida.

La programación del Muelle de las Carabelas ha combinado talleres infantiles de pintura, naturaleza y artesanía con actividades relacionadas con los oficios marineros, propuestas teatrales, visitas guiadas y actuaciones musicales.

También ha destacado el estreno de la propuesta audiovisual La Rábida, puente sobre el océano, que recorre a través de imágenes y música los principales momentos del viaje colombino.

Por su parte, el Foro Iberoamericano ha ofrecido propuestas culturales como la exposición 100 años del vuelo del Plus Ultra y actuaciones musicales, mientras que el Parque Botánico Celestino Mutis ha acogido actividades infantiles y familiares, juegos tradicionales, cuentos y propuestas de aventura.

El tren turístico gratuito ha facilitado la conexión entre los tres espacios, favoreciendo una experiencia conjunta para los visitantes. La oferta gastronómica, con propuestas de diferentes países de España y América Latina, ha completado una programación que ha vuelto a convertir un año más La Rábida en un punto de encuentro para celebrar una fecha especialmente vinculada a la historia de Huelva y a sus lazos con Iberoamérica.