El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero, en su visita para anunciar ayudas tras el incendio forestal originado en Niebla el pasado mes de agosto. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha cifrado este jueves en "más de diez millones de euros" el esfuerzo presupuestario de su departamento para recuperar el territorio afectado y mitigar los efectos del incendio forestal de Niebla (Huelva) declarado el pasado mes de agosto, que dañó diez municipios de la provincia onubense, principalmente Berrocal, y uno de la de Sevilla.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento en respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Popular Antonio Márquez, la consejera ha detallado que la actuación autonómica se articula en dos vías: un plan de acción para titulares de fincas y explotaciones forestales y obras de emergencia en los montes.

En primer lugar, Martínez ha destacado que el plan de apoyo a titulares de fincas o explotaciones forestales cuenta con una inversión de 2,5 millones de euros e incluye medidas económicas y técnicas.

Asimismo, ha subrayado que esta línea presta "especial atención" al sector del corcho, donde las consecuencias del fuego pueden prolongarse durante "más de una década", mediante ayudas directas por importe de dos millones de euros para compensar la pérdida de ingresos derivada de la saca del corcho y otros 500.000 euros para financiar la redacción de los planes de recuperación de los terrenos afectados.

Asimismo, el plan contempla medidas de respaldo a la apicultura y a la caza, entre las que figura la bonificación del cien por cien de la cuota de la matrícula anual para mantener la condición de coto en los terrenos dañados. A ello se suma el asesoramiento técnico gratuito durante cinco años para todos los titulares de las fincas afectadas y la apuesta por convertir a Berrocal en sede de la edición onubense de la Escuela de Corchero.

OBRAS DE EMERGENCIA EN DOS FASES

Por otra parte, la titular de Sostenibilidad ha recordado la ejecución de obras de emergencia en dos ediciones para contener la pérdida de suelo ante las lluvias. La primera de ellas se firmó el 11 de septiembre con una dotación de 3,6 millones de euros para los montes de Pata del Caballo y Los Carneros, mientras que la segunda, de 1,2 millones de euros, se ha destinado a los montes de Coto de San Felipe y Madroñalejos, repartidos entre las provincias de Huelva y Sevilla.

De igual modo, Martínez ha anunciado que durante 2027 se ejecutarán nuevas obras de emergencia por valor de 2,5 millones de euros y ha destacado que las intervenciones ya realizadas han permitido "contener la pérdida de suelo durante las últimas lluvias".

Durante su intervención, la consejera también ha repasado la respuesta institucional tras el fuego y ha recordado su visita a la zona el 26 de agosto, cinco días después de la extinción, para "escuchar las demandas de los alcaldes" de los once municipios afectados, así como su desplazamiento a Aznalcóllar (Sevilla) y la visita del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, a Berrocal el 9 de noviembre.

CRÍTICAS DEL PP AL GOBIERNO CENTRAL

Por su parte, el diputado popular Antonio Márquez ha agradecido la actuación de la Junta desde "el minuto uno" tras la extinción y ha puesto en valor la declaración del incendio como desastre natural y la puesta en marcha "inmediata" del plan de restauración por parte del Ejecutivo autonómico.

Frente a ello, Márquez ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "volver a abandonar" a la provincia de Huelva y ha asegurado que el Ejecutivo central ha destinado "cero, absolutamente nada" a la recuperación de la zona pese a que el presidente del Gobierno "se comprometió durante su visita al municipio a cubrir el 50% del coste de la restauración de la superficie afectada".

El incendio se inició el 6 de agosto de 2026 en el paraje Raboconejo, en Niebla, y se extendió por once términos municipales de Huelva y Sevilla, con una afección desigual entre ellos. Se dio por controlado el 20 de agosto de 2026 y por extinguido al día siguiente. Desde su control, los servicios técnicos forestales han evaluado los daños con apoyo de satélites y drones.

Más de la mitad de la superficie afectada corresponde a montes públicos de titularidad municipal o de la Junta de Andalucía. El fuego alcanzó diez de estos espacios, ocho en la provincia de Huelva y dos en la de Sevilla.