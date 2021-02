La Junta espera ir "lo más rápido posible" con el proyecto del Museo Arqueológico de Huelva

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha indicado este miércoles que el compromiso de la Junta de Andalucía con Huelva es "irrenunciable" y que contará con un Museo Arqueológico "a la altura de su historia", al tiempo que ha destacado que espera "ir lo más rápido posible" ya que ha habido que rehacer el proyecto tras hallarse restos arqueológicos "de gran magnitud" durante las obras.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera en la Comisión de Cultura del Parlamento a instancias de la pregunta de la parlamentaria de Adelante Andalucía, Ana María Naranjo Sánchez, quien ha solicitado información sobre la finalización de la obra de adecuación del espacio.

En este punto, Del Pozo ha recordado que los restos arqueológicos encontrados en la antigua sede del Banco de España "ha sido un descubrimiento de gran magnitud" y que "no podía solventarse de ninguna manera con el anterior proyecto de construcción", por lo que ha reiterado que desde su Consejería están trabajando para ir avanzando con este museo "que es un proyecto ambicioso y que Huelva se merece".

En este sentido, ha remarcado que no le importa "ir más despacio, pero ir bien y aprovechar todos los recursos", por lo que están trabajando en un nuevo proyecto que respete "todas las garantías patrimoniales" y "toda la riqueza arqueológica", licitando "prioritariamente" la protección y seguridad de los restos hallados para "protegerlos" y, a su vez, la elaboración de un nuevo proyecto de ejecución de obra así como rehacer el Plan Museológico.

De este modo, ha detallado que el nuevo proyecto de ejecución está condicionado por los restos encontrados, ya que "ese espacio que albergaba los depósitos del que iba a ser el nuevo museo ya no pueden ir allí", por lo que "ha habido que cambiarlo todo", algo que considera "una oportunidad" más que un problema, destacando que este 2021 se ha presupuestado más de 600.000 euros y que simultáneamente se está trabajando en el Plan Museológico conjunto con el Museo Provincial.

Por su parte, desde Adelante Andalucía han señalado que les preocupa la demora sufrida por la paralización de estas obras, a la par que ha apuntado que se necesita tener la financiación "garantizada" no solo para el continente, sino también para el contenido.

Asimismo, han solicitado conocer los recursos humanos de los que se va a dotar el museo y si está presupuestado el Plan Museológico y elaborado el informe, así como para cuándo está prevista la finalización de la adecuación de la obra y qué consignación presupuestaria se va a destina a la puesta en valor de este museo y los restos hallados.

En este sentido, Patricia del Pozo ha indicado que en el presupuesto de 2021 se ha destinado una partida de 72.000 euros para el apoyo de inventario de bienes arqueológicos y que se está trabajando ya sobre el plan de musealización conjunto "porque va a ser un gran espacio museístico". En este punto, ha solicitado "tranquilidad" porque "se va a contar con todo para que se puedan atender los dos espacios museísticos".

De este modo, la consejera ha lamentado que "ni siquiera se había hecho el inventario de lo que hay en el Museo Provincial" por lo que "era imposible hacer siquiera un Plan Museológico".

"Estamos pagando en estos momentos lo que se hizo anteriormente, que se aprobó con precipitación, no un proyecto museístico sino un proyecto electoral, ya que no tuvieron en cuenta el tamaño del Banco de España y no analizaron que podían encontrarse restos arqueológicos. No había un plan arqueológico antes de empezar y licitaron el proyecto de obras sin haber realizado el proyecto. Solo pisaron el acelerador electoral sin tener en cuenta estas cuestiones importantes", ha remarcado Del Pozo.

Por ello, ha subrayado que "esta irresponsabilidad" ha costado un año "de maraña administrativa para poder licitar perfectamente el nuevo proyecto" y ha insistido en que su consejería va a seguir adelante con este proyecto "con todas las consecuencias" porque "es lo que se merece Huelva, que tiene mucha historia".

Finalmente, la consejera ha indicado que están manteniendo "plena colaboración" con el Ministerio de Cultura, "que es el titular del Museo Provincial", así como reuniones con diversos colectivos y asociaciones de Huelva, "además de cumplir con todos los mecanismos de participación ciudadana".