La Junta recuerda que el Gobierno del PP "guardó en un cajón" el proyecto de Fertiberia sobre las balsas

Publicado 07/11/2018 13:52:49 CET

HUELVA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha recordado este miércoles al PP que cuando estuvo en el Gobierno central "guardó en un cajón" el proyecto de Fertiberia sobre las balsas de fosfoyesos, por lo que le ha reprochado que ahora pida "celeridad".

A preguntas de los periodistas, Fiscal se ha referido a la cuestión del proyecto de esta empresa para restaurar la zona y ha señalado que el PP "no puede pedir celeridad a nadie" porque "en sus siete años gobernando en Madrid no tuvo en cuenta este tema". Además, el consejero ha remarcado que la anterior ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que fue directiva de Fertiberia, "metió el proyecto en un cajón".

En esta misma línea, ha subrayado que el PP estuvo 20 años al frente del Consistorio y el tema de las balsas "no fue una prioridad" para su equipo de gobierno, de manera que ha criticado a la formación 'popular' por su postura, mientras que, como ha proseguido, la suya es "la misma" ahora que hace siete años. "Yo no digo nada distinto a lo que decía antes y es que los onubenses llevan demasiado tiempo esperando" una solución, ha añadido.

De otro lado, Fiscal ha aclarado que la Junta nunca ha valorado de manera positiva el proyecto de la empresa, de hecho, presentó alegaciones al mismo que suponen "una enmienda a la totalidad". Tras subrayar que es el "único" proyecto que existe y que es la empresa la que está "obligada" a presentarlo al estar "condenada a restaurar la zona", el consejero ha insistido en que "obligación legal" de Fertiberia la elaboración de este proyecto, el cual los técnicos de la administración regional analizaron de manera "ardua" y determinaron que tenía "carencias importantes".

Por ello, "si el proyecto permanece tal cual, no nos vale y si tiene cambios sustanciales, habrá que verlo", ha continuado Fiscal, que ha apuntado que "los técnicos y el sentido común dicen que hay garantizar que los fosfoyesos no llegan a la marisma y tienen un tratamiento definitivo" y, según ha agregado, "el actual proyecto no lo garantiza".