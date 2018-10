La Junta reprocha al PP que "mienta" sobre el agua para el Condado cuando "en dos años no hizo nada"

Publicado 21/08/2018 12:48:31 CET

HUELVA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Huelva, José Antonio Cortés, ha reprochado este martes al PP que "mienta" sobre las concesiones de agua para los regantes del Condado cuando "en dos años no hizo nada" para evitar que caducaran las concesiones temporales y dar seguridad a este colectivo.

En declaraciones a Europa Press, Cortés ha recordado que cuando el PP gobernaba se dedicó "a marear la perdiz" sobre asunto, "engañando a los regantes".

En concreto, el delegado se ha referido al hecho de que la Comunidad de Regantes El Fresno haya tenido que cortar de forma definitiva el suministro de agua superficial al no tener renovadas las concesiones temporales que les permitían el acceso y que eran la única fuente hídrica para sus cultivos ya que estos agricultores cerraron en 2016 más de 400 pozos a cambio de recibir el agua superficial.

Por ello, Cortés ha remarcado que en 2016 la Comunidad de Regantes El Fresno solicitó por escrito al Ministerio "la concesión definitiva del agua que necesitaba, al tiempo que pidió concesiones temporales" hasta que llegara la resolución definitiva. Ante esto, "el propio Ministerio les respondió que no era necesario dar concesiones temporales y que les daría una para un periodo de dos años que era el tiempo que preveían que tardaría el expediente administrativo para la concesión definitiva".

No obstante, a su juicio, "dos años después se ha demostrado que no han hecho nada" porque las concesiones no se han renovado y han tenido que cortar el suministro. El delegado ha acusado a la que entonces era directora General del Agua, Liana Ardiles, de "mentir" y "no hacer nada" para solventar esta situación. De hecho, ha comentado que un mes y medio antes de que caducaran las concesiones temporales les dijo "de manera verbal" al sector que, pese al informe contrario del Abogado del Estado, iba a "solucionar" la cuestión, pero "no ha sido así".

"Mintió porque ni dio concesiones ni trabajó para que se dieran", ha proseguido Cortés, que ha dejado claro que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez trabajará para buscar la respuesta "más conveniente" para los regantes.

En esta misma línea, ha reprochado a la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social, la onubense Fátima Báñez, que "saliera en todas las fotos cuando nunca ayudó a que hubiera una solución". Tras subrayar su papel en "esa farsa", el delegado ha criticado a Báñez por "mentir" cuando dijo que había dos concesiones de agua, que "no eran tales". Por todo ello, ha reclamado al PP que no haga ahora reclamaciones cuando en su etapa en el Ejecutivo "no solucionó nada".