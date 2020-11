Las librerías solo son actividad esencial en Granada y todas deben cerrar a las 18,00 horas

HUELVA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Libreros (FAL) ha informado este martes de que las librerías solo están recogidas como actividad esencial en Granada como "excepcionalidad", con la finalidad de que puedan abrir en esa provincia al haberse decretado el cierre de todos los comercios no esenciales en la misma, pero que deberán cerrar a las 18,00 horas al igual que en el resto de Andalucía.

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la federación, Juan Antonio Villadeamigo, que ha especificado que ha habido "una equivocación" con respecto a la publicación en el BOJA y que la recepción de información recogida "ha sido errónea".

En este punto, ha recordado que en la comunidad autónoma hay tres tipos de restricciones, siendo una de ella que los comercios "que no sean de primera necesidad" tienen que cerrar a las 18,00 horas de la tarde, lo que engloba a las librerías, salvo en la provincia de Granada "donde no puede abrir nadie, excepto los comercios esenciales" por su situación con respecto a la pandemia del Covid-19.

De este modo, Villadeamigo ha señalado que como las librerías aparecían como actividad esencial en Granada, "ha habido una confusión y se ha pensado que se podía cerrar más tarde en toda Andalucía", pero ha insistido en que "incluso en Granada tienen que cerrar a las 18,00 horas" y esto, según ha aseverado, "ha sido lo que ha generado la confusión" ya que aunque sea considerada actividad esencial en esa provincia "no pueden abrir hasta las 22,00 horas".

En este contexto, desde la federación han enviado a todos los afiliados el informe jurídico y las recomendaciones informando a cada uno que es lo que pueden y no hacer las librerías, reseñando que "si no las hubieran nombrado como servicio esencial en Granada, no podrían abrir al aplicarse el cierre total, como ocurrió durante el estado de alarma, donde solo podía abrir papelería y prensa".

Asimismo, Villadeamigo ha reseñado que "solo se ha aplicado un recorte de horario" y que "la única incertidumbre es que aún haya empresas que no se hayan enterado bien de la situación", para lo cual tienen a su disposición a las asociaciones y la Federación Andaluza para informar, así como lo que implica el tener un nuevo horario "ya que puede servir para adaptarse al horario europeo" pero que "es lo que genera incertidumbre al no saber cómo puede funcionar".

Por esto, ha aclarado que en algunas zonas como en Huelva van a abrir ininterrumpidamente de 10,00 a 18,00 horas de la tarde y que "casi todas las provincias van a estar en horario continuo", aunque "depende de la localización de cada librería, porque a todas no les merece la pena hacer ese horario continuo".