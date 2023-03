Limón destaca su "apuesta" por el municipalismo y llama a la "unión institucional" para "vertebrar" Huelva

HUELVA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha destacado este jueves la "apuesta" de la institución provincial por el municipalismo, toda vez que ha llamado a la "unión institucional en diálogo y lealtad", en cogobernanza, para "vertebrar la provincia" y para la mejora de las infraestructuras, la sanidad, las conexiones y trabajar por el reto demográfico, "aportando y arrimando el hombro, "abandonado en todo momento la confrontación".

En este sentido se ha pronunciado Limón (PSOE) durante su intervención en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa y Atlantic Copper, donde ha subrayado que le gustaría repetir como presidenta de la Diputación tras dos años como presidenta en los que "se han iniciado proyectos muy apasionantes" como "el reto demográfico y la innovación" que han sido sus "banderas", así como otras líneas "transversales" en las que se ha estado trabajando.

Así, se ha referido a la Memoria Democrática, la apuesta por la cultura en el mundo rural o la concertación con "la independencia que se le ha dado a los ayuntamientos para poder gastar el dinero donde ellos crean conveniente", considerando que queda "un camino muy largo por recorrer" que es "apasionante" y que le gustaría repetir a partir de junio", toda vez que ha subrayado que también se presenta como candidata a la Alcaldía de su municipio, San Bartolomé de la Torre, porque "cuando te rodeas de buenos equipos son perfectamente desarrollables los dos trabajos".

"Debo reconocer que en estos dos años he tenido dos equipos maravillosos de diputados que me han ayudado a estar presente en toda la provincia y un equipo de concejales, que han hecho que San Bartolomé siga siendo un referente, no solo en el Andévalo, sino en la provincia", ha enfatizado.

En cuanto a la situación de los pequeños municipios de la provincia, Limón ha destacado que "sin el papel de la Diputación, posiblemente muchos ayuntamientos no podrían abrir sus puertas a día de hoy", apuntando que "son muchísimas las iniciativas" que se ponen en marcha desde la institución provincial y que "se traducen en servicios que se prestan a los ayuntamientos y las entidades locales a través de la concertación" que supone una "herramienta muy útil para los alcaldes".

"La Diputación, por su propia esencia y su razón de ser es una institución muy generosa que cede su protagonismo a la provincia y a los pueblos. El esfuerzo que hace la Diputación en nuestro territorio es muy importante, muy real y que se traduce en muchos recursos económicos y en el presupuesto de 2023 destinamos a la concertación más de 17 millones de euros. Una cantidad que ha aumentado en estos últimos dos años desde los cinco millones. Un aumento considerable y que hace más libres a los alcaldes", ha enfatizado.

Con respecto al AVE, ha señalado que Huelva "hoy más que nunca necesita de la unión de todas las administraciones para estar comunicada por tierra mar y aire" para "vertebrar la provincia" y ha solicitado que "cada administración acometa su responsabilidad" sin "confrontar", recordando que esta infraestructura en la provincia lleva un retraso de casi doce años, por lo que ha señalado que es un proyecto por el que hay que "batallar" y que tiene que llevar a la unión "independientemente de los colores políticos".

"Yo soy la primera que me pongo al frente para reivindicar lo que es justo para Huelva con independencia del color político del gobierno autonómico o estatal y en ello el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, siempre me ha acompañado y va conmigo de la mano", ha remarcado.

En este sentido, ha agradecido al Gobierno que haya aparecido una partida "por primera vez" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aunque la considera que los 1,2 millones de euros destinados son una cantidad "insuficiente" y ha pedido al Gobierno que conecte Huelva con Sevilla a través de la Alta Velocidad, al tiempo que ha subrayado que la entrada de Huelva en el Corredor Atlántico, "algo que peleó mucho el alcalde" ha traído "más inversiones la provincia" y "sobre todo, ha traído más de 63 millones de casi 80 millones de euros destinados a Huelva para las infraestructuras ferroviarias".

Limón también se ha referido a las inversiones en carreteras y ha pedido una "solución" para el tercer carril de Almonte-Matalascañas-El Rocío, porque "llevamos más de cuatro años esperando una decisión", así como para la A-490, la A-995 "hasta Rosal", la N-435 o la N-431, proyectos en los que "tienen que empujar todos los partidos y todas las administraciones".

"ES TIEMPO DE ARRIMAR EL HOMBRO"

La presidenta de la Diputación ha vuelto a llamar a las instituciones al "diálogo" porque está "convencida de que solo así se avanza", toda vez que destacado que "corren tiempos en los que cada vez son más necesarias las alianzas".

"Es tiempo de arrimar el hombro y no de tirarle los trastos al de enfrente. Son tiempos en los que la ciudadanía que elige es exigente y se aleja de ese panorama político de crispación, porque con la confrontación permanente siempre estaremos dándole la espalda a quienes han depositado la confianza en nosotros", ha remarcado.

En este punto, Limón ha aseverado que "es conveniente que de vez en cuando hagamos una parada, reflexionemos, observemos, pongamos en valor y sintamos orgullo en todo aquello en lo que somos líderes como, por ejemplo, en materia de investigación y conocimiento y su aplicación a los sectores productivos tradicionales, como los frutos rojos o el que surge ahora del hidrógeno verde, que creo que va a ser ese motor de desarrollo económico que necesita la provincia de cara a ese horizonte de oportunidades que tenemos en los próximos años".

"Cuando hablamos de innovación, investigación y desarrollo también nos tenemos que referir a otras infraestructuras y tenemos que poner en valor los espacios pioneros como es el Centro de Experimentación del Arenosillo, con el proyecto CEUS, para aviones no tripulados, cuya fecha de finalización estaba en noviembre de 2023", ha reseñado.

Por ello, considera importante que los diferentes sectores productivos de la provincia, el apoyo a las empresas y los emprendedores "ocupe un papel importante en la gestión de la Diputación a través de Huelva empresa".

En este sentido, Limón ha aportado unos datos que cree que "avalan" la gestión de la Diputación con los empresarios, autónomos y sectores productivos. "Estamos hablando de más de 220 acciones realizadas, ferias, congresos, encuentros empresariales o misiones comerciales, entre otras", así como "más de un millón y medio en ayudas repartidas entre más de 850 autónomos de la provincia, 700.000 euros en ayuda a empresas y 350 empresas beneficiadas, más de 90 empresas han pasado ya por el vivero y se han alcanzado más de una veintena de convenios de colaboración, participación en más de 60 ferias nacionales e internacionales y se trabaja ya con 14 sectores productivos.

Finalmente, Limón ha solicitado "servicios públicos de calidad" para la ciudadanía de Huelva, y ha destacado la "unión de la población" a la hora de "reclamar en la calle" servicios como el Materno Infantil, el Chare de Lepe "que se está desmantelando" o la garantía de la Unidad de Ictus, al tiempo que ha valorado el trabajo de los sanitarios "a pesar de la diferencia salarial".