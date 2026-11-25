Representantes del PSOE participando en la manifestación del 25N en Huelva capital. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva y candidata al Senado, María Eugenia Limón, ha hecho un llamamiento masivo a las mujeres para que voten al Partido Socialista "para que la violencia machista siga siendo una política de Estado, porque este 29N las mujeres nos jugamos el 25N".

Así lo ha trasladado durante su participación este 25 de noviembre en la manifestación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, donde ha reivindicado la necesidad de mantener la lucha contra la violencia machista como una política de Estado, con leyes, recursos económicos y voluntad política, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

De este modo, María Eugenia Limón ha recordado que España alcanza ya las 47 mujeres asesinadas por violencia de género en 2026 y las 1.388 desde 2003. A estas cifras se suman los 38 menores que han quedado huérfanos este año. "No son números. Son vidas arrebatadas, familias destrozadas y niños y niñas a quienes la violencia machista también les ha cambiado la vida para siempre. No podemos acostumbrarnos, resignarnos ni aceptar que estos asesinatos formen parte de nuestra normalidad", ha dicho.

"Pero este 25N no podemos limitarnos a recordar a las mujeres asesinadas, a expresar nuestra indignación y a repetir compromisos. Tenemos que preguntarnos qué está haciendo cada institución y qué está haciendo cada fuerza política para protegerlas. Porque los derechos de las mujeres no se defienden con palabras, se defienden con decisiones, presupuestos y políticas públicas", ha subrayado.

La socialista ha aseverado que la violencia machista "no es un problema privado ni doméstico", sino "una cuestión de Estado y una vulneración de los derechos humanos que exige la implicación de todas las administraciones y del conjunto de la sociedad".

En este sentido, ha puesto en valor las medidas impulsadas por los gobiernos socialistas desde 2018, como la puesta en marcha presupuestaria del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la recuperación de las competencias municipales en materia de igualdad, la ampliación de los mecanismos de protección, los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual y la renovación del Pacto de Estado en febrero de 2025, con 461 medidas y 1.500 millones de euros para cinco años.

"Cuando hablamos de políticas de igualdad hablamos de recursos que salvan vidas. Hablamos de mujeres que encuentran una salida, de profesionales que pueden atenderlas, de menores que reciben protección y de instituciones que no miran hacia otro lado. Cada mujer protegida y cada mujer que consigue reconstruir su vida es una razón para seguir avanzando", ha manifestado.

Frente a estos avances, María Eugenia Limón ha expresado su preocupación por los acuerdos de gobierno entre PP y Vox y las consecuencias que pueden tener para las políticas de igualdad.

"Los derechos de las mujeres no pueden ser moneda de cambio para alcanzar el poder", ha señalado, toda vez que ha criticado los pactos del PP con Vox en gobiernos autonómicos y locales, donde "se diluyen o suprimen áreas de igualdad, se sustituye el concepto de violencia de género por el de violencia intrafamiliar o doméstica, o se asignan competencias vinculadas a la violencia de género en justicia a formaciones que niegan esta violencia y piden derogar la norma, como está ocurriendo en Andalucía".

Como ejemplo, ha señalado la atribución a Vox de competencias relacionadas con la violencia de género en el ámbito de la Administración de Justicia en Andalucía. "Aquí estamos hablando de responsabilidades que afectan directamente a la protección de las víctimas. La lucha contra la violencia machista no puede quedar condicionada por las negociaciones para formar gobiernos", ha aseverado.

"Por tanto, no basta con decir que se está contra la violencia machista. Hay que demostrarlo. No se puede firmar un Pacto de Estado y después pactar con quienes cuestionan la violencia de género y reclaman derogar la legislación que protege a las mujeres. Cuando el PP acepta esas condiciones para gobernar, tiene que asumir su responsabilidad política", ha apostillado.

"Vox rechaza la violencia de género, pero es el PP quien tiene que explicar por qué pacta con quienes la niegan", ha aseverado. "Por lo que nos queda bien claro que este 29N se decide entre avanzar en igualdad, libertad y protección efectiva o permitir que los acuerdos de la derecha y la ultraderecha hagan retroceder los derechos conquistados", ha finalizado.