La secretaria general del PSOE de Huelva y candidata número uno al Senado, María Eugenia Limón, ejerciendo su derecho al voto. A 29 de noviembre de 2026. - PSOE DE HUELVA

BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Huelva y candidata número uno al Senado, María Eugenia Limón, ha ejercido este domingo 29 su derecho al voto en una jornada que ha calificado de "especial para la democracia y para el futuro del país".

Por su parte, Limón ha votado en el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, según ha precisado la formación a través de un comunicado. Tras depositar su papeleta, Limón ha destacado que se trata de "un día muy importante para la democracia en la provincia de Huelva, un día en el que tenemos todos que salir a votar con fuerza".

En esa línea, ha pedido que "nadie decida por nosotros, porque tenemos que decidir el futuro que queremos. Hoy es un día importante para llenar nuestra urna de democracia y de participación", ha afirmado.