La consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

HUELVA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y la coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP-A y consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, han realizado este domingo llamamientos a la participación en las elecciones generales tras ejercer su derecho al voto, pidiendo a los ciudadanos que "acudan a las urnas para decidir el futuro de la provincia y del país".

En sendas declaraciones tras ejercer su derecho a voto en las elecciones generales de este 29 de noviembre, González ha asegurado que "es incuestionable" que en esta jornada electoral no se acuerde de Fátima Báñez, a la que ha definido como "una mujer que durante los 15 años últimos me acompañó a votar en todas, absolutamente en todas las elecciones". "He votado pensando en ella", ha añadido.

Asimismo, ha animado a los españoles, onubenses y vecinos de Lepe a acudir "en masa" a las urnas al considerar que la cita de este 29 de noviembre "es decisiva para el futuro de España" y "para los próximos cuatro años", ofreciendo la oportunidad de "elegir a las personas y los proyectos políticos que van a trabajar por nuestro país durante los cuatro próximos años".

Por su parte, López ha calificado la jornada electoral como "un día muy bonito" y "el día de la democracia", invitando a todas las personas a votar y participar porque hoy es el día en el que se deciden "nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestro futuro", así como lo que se quiere "para nosotros, para nuestro pueblo, para nuestra ciudad, para España, para nuestros hijos".