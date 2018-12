Macarena de la Torre llevará este miércoles por primera vez al Gran Teatro su concierto 'Andalucía en Navidad'

Publicado 18/12/2018 19:06:45 CET

HUELVA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La artista almonteña Macarena de la Torre llevará este miércoles por primera vez al Gran Teatro de Huelva su concierto 'Andalucía en Navidad', a partir de las 21,00 horas. En declaraciones a Europa Press, Macarena de la Torre ha asegurado sentirse "muy ilusionada" con esta actuación especial porque "no es un concierto al uso, no se trata de una zambomba sino que es un espectáculo flamenco pero con una parte litúrgica del nacimiento de Jesús, acompañado por una voz en off".

El concierto se divide en dos partes, la primera que consta de seis cantes, cuyas letras recorren, de forma ordenada, los pasajes evangélicos de la Navidad, comenzando en el Nacimiento de Jesús hasta la Presentación en el Templo, y en la que existe "una perfecta armonía entre el hecho relatado y el tipo de cante elegido", ha señalado de la Torre, que va desde la Nana y las alegrías que anuncian el Nacimiento hasta el desgarrado tiento que relata la Presentación en el

templo.

La segunda parte mostrará una serie de villancicos procedentes de la tradición popular y como colofón la artista culminará con unos fandangos de Huelva con letras adaptadas a la Navidad.

Macarena de la Torre estará acompañada en el escenario del Gran Teatro de Huelva por los guitarristas Francis Gómez y Fernado Iglesias 'Mae', por Lito Mánez a la percusión y por Jennifer Fourcart y Laura Marchena en los coros.

Por todo ello, ha animado a sus paisanos a asistir a este concierto especial, que tiene una duración de hora y 15 minutos, para recibir la Navidad y que recala por primera vez en el Gran Teatro de Huelva.

Las entradas se pueden adquirir en 'Huelvatickets.com', por internet, o directamente en las taquillas del teatro, por unos precios que oscilan entre los ocho y los 12 euros.