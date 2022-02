Maeztu pide denunciar los casos de agresiones sexuales y cree que hay que "reforzar medios"

HUELVA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido que se denuncien los casos de agresiones sexuales "para evitar asesinatos", toda vez que se ha mostrado partidario de "reforzar los medios" porque, a su juicio, "hay muchas personas que denuncian" que "se ven desamparadas", lo que hace que se desista en las mismas.

Así se ha pronunciado de los periodistas en Huelva preguntado por el caso sucedido este miércoles en Alcalá la Real (Jaén) en el que una menor de 14 años murió a manos de un hombre, y con respecto al que Maeztu ha indicado que "no hubo denuncia previa".

Con respecto a los controles a agresores, el Defensor del Pueblo ha apuntado que hay que "perfeccionar" los sistemas de protección porque aunque algunas denuncias "hay que reforzarlas con más medios", considera que "si bien la Policía no puede ir detrás de todas las personas, hay aparatos que controlan a los agresores" y que, aún así, "algunos asesinatos se han producido con limitación de acercamiento a una zona".

"Vamos a perfeccionar, primero la información que reciben las personas porque a alguna mujer cuando denuncia, en principio no se le cree mucho", ha manifestado antes de añadir que "hay gente que lo hace muy bien", pero "hay cosas que hay que mejorar".

Por ello ha reiterado que "es bueno denunciar", pero que "a veces no se denuncia por presiones, por miedo o por falta de información", al tiempo que ha expresado que en los mecanismos de información "hay mucha privacidad y más previsión".

"En este caso no se ha denunciado, con lo cual no se puede hacer ninguna previsión, por lo que recomiendo que se denuncie, porque si no hay denuncia no se puede saber lo qué sucede", ha añadido.

Cuestionado por si considera que hay un aumento de la violencia sexual, Maeztu ha dicho que el aumento de la misma "es absolutamente exponencial, sobre todo en el entorno cercano" y que tiene "un aumento de quejas, sobre todo anónimas" a este respecto, lo que le ha llevado a pedir a los Servicios Sociales y la Junta que "protejan esta situación", mientras que ha señalado que "sí ha bajado un poco la violencia filoparental".

Finalmente, Maeztu se ha mostrado "preocupado" por el aumento de la violencia sexual entre jóvenes "de unos 15 años" que, a su juicio, "podría llegar a casos de violencia de género en el futuro". En este sentido, ha indicado que cosas como el acceso a la pornografía han cambiado los modelos de relación, de forma que "un niño de 15 años cree que es el modelo de relaciones íntimas con su pareja y esto es muy peligroso y me preocupa".