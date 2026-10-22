Marea Blanca convoca una concentración el 29 de octubre en Lepe (Huelva) para exigir la apertura "digna" del Chare

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HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Marea Blanca de Huelva ha convocado una concentración ciudadana el próximo 29 de octubre, a las 19,00 horas en la Plaza de España de Lepe (Huelva), para exigir a las administraciones competentes la "puesta en marcha definitiva y en condiciones dignas" del Centro Hospitalario de Alta Resolución y Especialidades (Chare) de la localidad, una infraestructura que consideran "vital" para la comarca de la Costa Occidental onubense.

Según ha informado el colectivo en un comunicado, la movilización busca visibilizar las "graves deficiencias e incógnitas" que aún rodean al proyecto tras años de paralización. Entre las principales reclamaciones, Marea Blanca señala que la acometida del suministro eléctrico por parte del Ayuntamiento lepero "sigue sin llevarse a cabo", lo que "mantiene el edificio en situación de inactividad".

En este sentido, advierten de que el "prolongado cierre" de la instalación ha derivado en episodios de "deterioro por el paso del tiempo y actos vandálicos", provocando "sobrecostes" en reparaciones y tareas de adecuación previas a una eventual inauguración. Asimismo, reclaman la revisión y actualización del equipamiento médico para garantizar que no haya quedado "obsoleto".

Por otro lado, la plataforma exige que el futuro hospital cuente "desde el primer día" con una plantilla de personal "propia y suficiente". A este respecto, reclaman que "no se desvíen ni recorten profesionales" de los hospitales de referencia de la capital, el Juan Ramón Jiménez y el Infanta Elena.

Marea Blanca subraya la necesidad de dotar al centro de una cartera de especialidades y urgencias "completa" para atender a una comarca "con más de 90.000 residentes habituales", cifra que "se multiplica exponencialmente durante los meses de verano".

Finalmente, el colectivo rechaza el "modelo asistencial transitorio basado en conciertos con sanidad privada" --en referencia al Hospital Virgen de la Bella--, al considerarlo un "parche insuficiente".

Según critican, esta situación "obliga" actualmente a los vecinos de municipios como Lepe, Isla Cristina, Ayamonte, Cartaya o Villablanca a "desplazarse de forma sistemática a Huelva capital" para consultas o urgencias "complejas".

Por todo ello, desde la plataforma han hecho un llamamiento a la ciudadanía, colectivos sociales y corporaciones locales de la Costa Occidental para acudir "masivamente" a la protesta del 29 de octubre en defensa de una sanidad "cien por cien pública, cercana y de calidad".