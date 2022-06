Márquez pide la movilización y el voto para el PSOE de Huelva "para recuperar los servicios públicos"

HUELVA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno por el PSOE onubense al Parlamento andaluz, María Márquez, ha pedido el voto para el PSOE "para que Andalucía y Huelva pueda recuperar los servicios públicos y que no se vuelva a dar ni un paso más atrás en esta tierra".

Los socialistas han abierto la campaña electoral con una acción en redes, desplegando con "fuerza e ilusión" el proyecto que el candidato por el Partido Socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, tiene para esta comunidad y para esta provincia, "un proyecto y un programa que recoge las necesidades de los sectores y colectivos en todos los ámbitos, ya que muchos de ellos han sufrido una oleada de desprecios y recortes por parte del PP en la Junta de Andalucía que no podemos permitir que vuelva a ocurrir", ha resaltado la socialista.

Márquez ha reseñado que "Huelva y Andalucía están llenas de potencialidades y oportunidades, y no podemos dejarlas escapar. Han sido tres años y medio perdidos, por mucho que quieran vender lo contrario, porque no hay ni un solo proyecto propio que el PP haya puesto encima de la mesa para Huelva, no lo hay, y la sociedad onubense no se merece esto, por no hablar de lo que ha supuesto el deterioro de los servicios públicos", ha aseverado.

"Andalucía y Huelva avanzaron con el PSOE. Los socialistas fuimos los artífices y conseguimos grandes logros para esta tierra y, además, dejamos muchos otros proyectos pendientes que el PP en estos tres años y medio ha defenestrado, caso del Materno-Infantil, las obras en las carreteras, y otros tantos que el PP ha dejado guardado en el cajón o ha querido apropiarse de ellos", ha subrayado.

Por eso, la candidata socialista ha hecho un llamamiento a la movilización a su electorado, "a esa inmensa mayoría de progresistas, gente moderada que se identifica con el proyecto socialdemócrata del PSOE, para frenar a una derecha y a un PP que en estos tres años y medio ha atacado al corazón del estado del bienestar atentando contra los servicios públicos: la educación, la sanidad, la dependencia y apostando por lo privado".

"Los datos y los hechos están ahí. No nos vayamos muy lejos, cero euros para el hospital público de la Costa y 200 millones para uno privado y desastroso en Lepe, este es solo un ejemplo de lo que ha ocurrido y de lo que puede pasar en otros ámbitos con una derecha que lleva en su ADN la privatización de los servicios", ha lamentado.

María Márquez ha pedido esa movilización y ese voto para el PSOE y ha destacado que si la izquierda se moviliza y "va a votar" el día 19 de junio "gana Andalucía y gana Huelva, gana nuestra gente, nuestros pueblos, nuestra sanidad pública, nuestra educación pública, nuestros servicios públicos, nuestros sectores primarios y estratégicos, nuestra gente, ganamos las mujeres y ganan los derechos".

Es por ello que ha pedido ese "compromiso" de la gente de izquierda del Partido Socialista. "La verdadera encuesta está en las urnas, no nos dejemos apabullar. Corremos un serio riesgo de dar pasos atrás".

"Andalucía, que es de izquierdas, que ha sufrido las políticas de derechas en nuestro país, tiene que salir en masa a votar. Luchemos por nuestro desarrollo, nuestro futuro, el avance y el progreso, no permitamos retrocesos ni marcha atrás", ha enfatizado.

La cabeza de lista ha expresado su "ilusión" de que, "de nuevo, Andalucía respire aires de libertad", toda vez que ha aseverado que "nos jugamos mucho, nos jugamos nuestras libertades y derechos, esos por los que tanto luchó y conquistó el Partido Socialista y que ya ha empezado a tambalearse con la derecha. Y esto solo lo puede frenar y parar el PSOE llenando las urnas de votos socialistas".