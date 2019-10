Más de 200 personas se manifiestan en Lepe (Huelva) para pedir un alojamiento digno para los inmigrantes

Actualizado 23/10/2019 14:49:12 CET

Manifestación en Lepe para pedir un alojamiento digno para los inmigrantes. - ASNUCI.

LEPE (HUELVA), 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas han salido a la calle este martes en Lepe (Huelva) para pedir una alternativa habitacional para los afectados, en su mayoría migrantes, por el incendio en el asentamiento chabolista ubicado junto al cementerio.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, unas 200 personas han participado en la movilización, que ha partido desde la estación de autobuses y ha culminado en la plaza del Ayuntamiento de la localidad sin incidentes.

La marcha ha terminado con la lectura de un manifiesto para llamar la atención sobre la situación de estas personas y a lo largo de la misma se han escuchado cantos como 'Chabolas, no, viviendas, sí' o se han leído consignas como 'Queremos alquileres, nosotros pagamos, todos ganamos' en pancartas de cartón.

Lamie Camara, uno de los socios de Asnuci e impulsor de estas acciones, ha contado a Europa Press que la inmensa mayoría de los trabajadores no han realizado paros y han acudido a trabajar a las fincas pero "poco a poco iremos sumando apoyos" porque "esto no puede seguir así", ya que "viene el frío y no tenemos propuestas".

Asimismo, ha indicado que van a seguir con las concentraciones en la parada del autobús de Lepe para visibilizar su situación. "Necesitamos una propuesta, una solución, una esperanza", ha proseguido.

Por su parte, fuentes municipales han indicado que miembros del equipo de gobierno han recibido a un grupo de los manifestantes para escuchar sus inquietudes y les han trasmitido que el pabellón deportivo seguirá habilitado para acoger a los que lo precisen. Además, les han indicado que el Consistorio está trabajando para, junto a ONG y empresarios agrícolas, buscar alojamiento y empleo, pero les han recordado que muchos están en situación irregular y en esa materia no tiene competencia el Ayuntamiento.

MANIFIESTO POR UN ALOJAMIENTO DIGNO

En el manifiesto leído, firmado por Asnuci, Asociación de Malienses de Lepe, Asociación Muride (Senegaleses) de Lepe, APDHA, Huelva Acoge, Mujeres 24H, Periferias Plataforma de Cultura y Sociedad, indican que estas personas se desplazan a la provincia para trabajar en las distintas campañas agrícolas y que están en unas condiciones "graves" al sufrir "la ausencia de alternativas habitacionales".

"La gravedad de las condiciones de vida que vivimos desde hace décadas se ha visto incrementada en el municipio de Lepe desde que cientos de personas perdimos la infravivienda dónde vivíamos debido a los incendios sucesivos de los días 14 y 15 de octubre, el posterior derribo de chabolas en buen estado y el vallado de la zona dónde se encontraban", han recordado.

"Infraviviendas todas que nunca quisimos y en la que vivíamos por no disponer de alternativa. Ahora, el asentamiento ha desaparecido y consideramos que es el momento para decir definitivamente no a las chabolas, y exigir que las entidades con competencia para ello resuelvan

de una vez por todas ésa vergonzosa realidad que llevamos más de una década denunciando sin observar ninguna respuesta efectiva", continúa el manifiesto.

Tras recordar que el tejido empresarial y la sociedad necesitan a las personas inmigrantes, han sostenido que "no podemos consentir que ninguna empresa siga obteniendo beneficios ignorando las condiciones de vida de sus trabajadores y trabajadoras".

Por ello, exigen que se habiliten los recursos de emergencias necesarios para atender las necesidades básicas de techo, higiene, y descanso de las personas que han perdido sus chabolas en el incendio y

en los derribos posteriores hasta que se encuentre una alternativa. "No al desalojo sin alternativas", han indicado, incidiendo en que "todas las entidades con competencias y responsabilidad en la problemática encuentren una solución al problema habitacional que se plantea en la provincia, y en concreto en el municipio de Lepe".

"Entendemos que buscar y encontrar una solución no es una opción, ni una cuestión de buena voluntad, es una obligación que nos incumbe a todos y todas, y no vamos a parar hasta que la solución llegue", concluyen.

VALLADO DE LA PARCELA

Hay que recordar que la parcela, de propiedad privada, donde se ubicaba el asentamiento afectado por el incendio, fue vallada tras el mismo. En dicha zona se contempla desde hace años la ampliación del parque comercial.

Así, en la parcela, que siempre ha estado en manos privadas, se contempla la ampliación del parque comercial que está junto al cementerio pero siempre se ha encontrado ocupado. La actual propiedad solicitó hace ya tiempo la retirada de las chozas y ahora tras el incendio se ha vallado.