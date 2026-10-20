La Media Maratón Palos-Moeve (Huelva) une deporte e historia en un recorrido por los lugares colombinos

Media Maratón Palos-Moeve. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

La XXVII edición de la Media Maratón Palos-Moeve ha vuelto a recorrer los principales lugares colombinos de Palos de la Frontera y La Rábida (Huelva) en un recorrido de 21 kilómetros que mezclaba deporte e historia. La cita, organizada por el Ayuntamiento palermo y la Fundación Moeve, se ha convertido en el "evento perfecto" para los amantes de esta disciplina.

Según ha indicado el Consistorio Palermo en una nota de prensa, más de 300 deportistas de la localidad, la provincia y vecinos de Portugal han participado, siendo 1 hora y 12 minutos el tiempo empleado por Alejandro Illán, del club Playas de Cartaya en alcanzar la línea de meta, seguido por Antonio Martínez, del club Miguel Ríos, y Javier Ferraro del club deportivo Atletismo Bollullos.

En el cuadro femenino, la primera corredora fue Paula Rodríguez, del club Playas de Cartaya, con un tiempo de 1 hora y 27 minutos. La segunda posición fue para Caroline Blache, del club TR8BIKE y en tercera, Sara Garduño del club Tercer Tiempo Run.

La alcaldesa, Milagros Romero, ha destacado que la Media Maratón es "una cita fundamental para Palos de la Frontera", porque "une deporte, salud y patrimonio en un recorrido único por los lugares colombinos".

"Estamos muy satisfechos con la participación de más de 300 corredores y agradecemos el esfuerzo de todos los trabajadores municipales que hacen posible esta prueba. Seguiremos apostando por el deporte y por iniciativas que pongan en valor nuestro municipio".

El pódium local masculino fue para los corredores Óscar Hernández en primer lugar, a continuación, Miguel Carmelo y Jesús Bogado. Destaca así el papel del club Atletismo Hermes de Palos de la Frontera que volvía a convertirse en la agrupación deportiva con más corredores que cruzaban la línea de meta.

Cabe destacar el amplio dispositivo establecido por los servicios municipales, especialmente por los trabajadores del Polideportivo Municipal.

Para la Fundación Moeve y el consistorio palermo, la Media Maratón es una de las actividades "más significativas y notorias" de todas las que incluye el convenio de colaboración anual entre ambas instituciones.