La mirada "sensible a lo cercano" y el lenguaje "de la emoción" de Pedro Rodríguez, en la Sala de la Provincia de Huelva

Muestra 'AntoloJía' en la Sala de la Provincia en Huelva - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de la Provincia, espacio expositivo de la Diputación de Huelva, acoge desde este jueves la muestra 'AntoloJía. Geometría del color', del artista moguereño Pedro Rodríguez. Uno de "los grandes nombres" de la pintura onubense y creador con más de medio siglo de trayectoria, que ha desarrollado "una forma de pintar inconfundible y ha llevado el nombre de nuestra tierra a numerosas salas españolas y a exposiciones internacionales".

Así lo ha destacado la diputada provincial Carmen Díaz, quien ha señalado que "detrás de todos estos logros hay mucho trabajo, dedicación y ganas de seguir explorando nuevas formas de pintar, y mantener esa inquietud durante tantos años tiene un enorme valor"-

Según ha indicado la institución provincial en una nota, la exposición reúne un centenar de cuadros de diferentes etapas y estilos que acercan al público su investigación sobre la luz y el color.

"En ellos hay mucho de su entorno, de los paisajes y de las cosas cotidianas que han despertado su interés. Su pintura nos propone verlas de otra manera, descubrir lo que un cambio de luz o un color pueden aportar a una imagen que nos resulta familiar, con una mirada personal da unidad al conjunto", ha apuntado la diputada.

Un universo creativo en el que Moguer está muy presente. "Está en los paisajes y en el vínculo con la poesía que recoge el propio título. Esa jota de 'AntoloJía' es un homenaje a Juan Ramón Jiménez. El poeta buscaba la palabra exacta; el pintor, la luz y el color exactos. Es una manera hermosa de expresar la relación entre dos formas de crear que tienen sus raíces en un mismo pueblo", ha asegurado Carmen Díaz, añadiendo que para la Diputación "es una satisfacción acoger esta muestra y compartirla con la ciudadanía".

"Nos alegra hacerlo en la Sala de la Provincia, un lugar donde este patrimonio artístico puede conocerse, disfrutarse y seguir despertando interés", ha remarcado la diputada.

Artistas, familiares y amigos han arropado a Pedro Rodríguez en esta amplia muestra de una pintura en la que tanto los aspectos figurativos como los abstractos "están regidos por la emoción, por una mirada sensible a su entorno que tamiza la luz y el color para trasladarlos al lienzo convertidos en arte y sin reparar en clasificaciones, trascendiéndolas", en palabras de Juan Villa, uno de los comisarios de la exposición.

Algo aplicable también a la temática y los géneros de su obra "paisajes, bodegones, retratos diluyen sus fronteras para ser todos hijos de la misma paleta libre y brillante, ecos de la misma voz: impactante, cargada de matices y entusiasmo por la belleza y la luz del mundo que lo rodea: granadas, vidrios, médanos, invernaderos, rostros y Moguer, su pueblo".

Jesús Velasco, otro de los comisarios reflexiona en el catálogo de la exposición de "la obra sin fin de un pintor que no deja de pensar y de crear, de buscar e intuir, de alcanzar y de volver a empezar. Constancia y oficio diario. Sensibilidad y belleza incansables. Un relato de amor al y con el arte que, a menudo, no le damos la importancia que tiene".

"En su dilatada carrera la evolución artística, marcada con tiempos medidos y formas estudiadas, ha sido una pulcrísima adopción y conciliación de términos y conceptos estéticos germinados en el tiempo de la creación, pero siempre con el indeleble sello Pedro Rodriguez. ¡Cuánto vale ese grado de conquista y esa lección de humildad! No se conforma, indaga hasta encontrar. Y, encontrando, se tiene, se rehace, se impulsa. Es feliz. Crea", ha añadido.

Para José Juan Díaz Trillo "en ángulo perfecto entre dos siglos, su obra alcanza pronto un sitio propio y distinguible, donde la luz es soberana razón para trazar, e iluminar, sus particulares avenidas sobre el blanco de los lienzos".

La madurez de Pedro Rodríguez, escribe en el catálogo, "ofrece una particular colección de cuadros, que desbordan cualquier encasillamiento, quizás porque, como señala Francisco Garfias, Rodríguez pinta lo que le dicta su corazón apasionado".

En este sentido añade que "basta un solo fragmento suyo para comprobar que ha creado reglas a su modo, procedimientos que llevan a sus manos el molde preciso de la emoción. No es fácil en el arte encontrar un universo distinto, original, que suele estar en los detalles, en la instantánea fiel que se va queriendo plural y compartida, y que se expresa casi siempre en lo más sencillo y cercano, convirtiendo lo real en maravilloso, lo cotidiano en genuino destello".

Con una trayectoria de más de medio siglo, los cuadros de Pedro Rodríguez han viajado a Italia, Francia, Bélgica, Venezuela o China y han estado presentes en citas como ARCO, en Madrid, y New Art, en Barcelona, y en ese camino ha recibido el Premio Andalucía del Certamen Iberoamericano Vázquez Díaz y los primeros premios en los salones nacionales de Gibraleón, Ayamonte y Bollullos Par del Condado, entre otros muchos reconocimientos que avalan su aportación artística.

La exposición 'AntoloJía. Geometría del color' permanecerá abierta en la Sala de la Provincia del 15 de octubre al 7 de noviembre de 2026, en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas de lunes a viernes y de 10,00 a 14,00 horas los sábados.