Miranda (PP) afronta con "ilusión" el reto de "ser la alcaldesa de Huelva en el Congreso"

Archivo - La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva y candidata del PP al Congreso por la provincia, Pilar Miranda, ha asegurado este viernes que afronta con "ilusión y compromiso" el reto de "defender los intereses de Huelva y su provincia e impulsar las infraestructuras, como el AVE o la la presa de Alcolea; toda vez que ha asegurado que seguirá siendo la regidora de la ciudad.

Así se ha manifestado Miranda, a través de un vídeo difundido en redes sociales, consultado por Europa Press, después de que el PP haya anunciado de manera oficial que encabeza la lista por Huelva al Congreso de los Diputados, toda vez que ha asegurado que seguirá siendo la alcaldesa de Huelva.

De este modo, Miranda ha remarcado que tiene "muchísima ilusión de poder llevar la voz de toda Huelva al Congreso de los Diputados". "Una voz que defienda sus intereses y reclame todo lo que Huelva necesita. Huelva por encima de todo para que nuestra provincia esté en la agenda del próximo presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo".

"Seré la alcaldesa de Huelva en el Congreso de los Diputados, para exigir al Gobierno las infraestructuras que Huelva necesita y lleva años y años esperando", ha enfatizado.

Además, ha señalado que su nombramiento supone "un reconocimiento al trabajo realizado por todo el equipo durante los tres años a cargo del Ayuntamiento de Huelva".

"Soy consciente de que ser alcaldesa de la ciudad de Huelva y a la vez diputada nacional va a suponer un gran esfuerzo personal y un gran sacrificio. Pero creo que va a ser muy importante para Huelva porque vamos a conseguir nuestros objetivos. Por fin Huelva va a tener el gobierno que necesita", ha abundado.