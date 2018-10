Montero critica "la metedura de pata" del PP-A sobre el FLA cuando Montoro "siempre ha invitado a salir a los mercados"

Publicado 26/02/2018 11:57:36 CET

HUELVA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha calificado este lunes de "metedura de pata" las palabras del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que enmarcó en la "inercia de confrontación" a la Junta con el Gobierno el hecho de que la Junta haya remitido una carta al Ministerio para pedir su salida a los mercados y captar 1.000 millones de euros.

Montero le ha recordado al PP-A que el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es quien "anima a las comunidades autónomas a salir a los mercados" para financiarse de manera autónoma.

A preguntas de los periodistas en Huelva, Montero ha señalado que el Ministerio de Hacienda aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de la Consejería de salir a los mercados, algo que es "lógico" porque debe analizar la propuesta detenidamente al tratarse de "datos técnicos".

En este sentido, la consejera ha remarcado que la Junta y el Ministerio "venían trabajando" en esa posibilidad, por lo que ha considerado que el PP andaluz "se ha equivocado al cien por cien".

"El PP y Moreno Bonilla salieron hablando de confrontación en una materia en la que creo que el Gobierno de España y la Junta están de acuerdo; Montoro, en multitud de ocasiones, ha invitado a las comunidades autónomas a sanear sus cuentas publicas para poder volver a los mercados y financiarse de manera autónoma".

Por ello, la consejera ha lamentado la postura del líder del PP andaluz porque "todo lo que es bueno para Andalucía lo incorpora dentro del calificativo de la confrontación", lo que, a su juicio, evidencia que "probablemente no conoce las necesidades de la Comunidad Autónoma".

A este respecto, también ha criticado las palabras del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, cuando habló de "voluntariedad" a la hora de acudir al FLA y ha puesto como ejemplo que es "como si se dijera que España tuvo que someterse a la voluntariedad de financiarse a través del Banco Central Europeo o de someterse a los objetivos de estabilidad, cuando no es verdad".

Como ha remarcado, "lo que hacía el Gobierno de España es compartir la inyección de liquidez que le vino del Banco Central Europeo y ponía a disposición de las comunidades autónomas recursos facilitados por Europa" por tanto en esta materia, "no hay elementos de diferencia que se tengan que hacer valer".

A su juicio, "si el PP no está de acuerdo con esto, o bien, es porque tiene información del Gobierno de España de que no lo vaya a autorizar, cosa que dudo, o bien, no saben qué decir cuando hay cosas buenas para Andalucía".