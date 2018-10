Once millones de cupones de la ONCE promocionan este mes a Cabezas Rubia y Manzanilla (Huelva)

Publicado 09/03/2018 19:15:21 CET

La ONCE dedicará, con once millones de cupones, los sorteos del 12 y 13 de marzo a las localidades onubenses de Cabezas de Rubia y Manzanilla, respectivamente, dentro de la serie monográfica que la organización dedica a los municipios con nombre singular en España, "una forma de dar proyección y poner en valor a nuestros pueblos a nivel nacional", según ha señalado el director de la ONCE en Huelva, Nicolás Vargas, en la presentación de estos dos cupones.

Cinco millones y medio de cupones llevan una imagen panorámica de la parroquia de Nuestra Señora de Consolación de Cabezas Rubia, y otros tantos el brocal de un pozo de Manzanilla, unos cupones que han sido presentados a los alcaldes de Cabezas Rubias, Rafael González, y de Manzanilla, Cristóbal Carrillo.

La serie de cupones 'Mi pueblo' comenzó el pasado 6 de febrero y consta de 91 cupones en los que aparecerán localidades cuyo nombre tiene alguna peculiaridad o es muy original. De esta serie han formado parte ya, entre otros, los municipios de Espera y Alcalá de los Gazules en la provincia de Cádiz o Balanegra en Almería, o localidades como Cariño (A Coruña), Bienservida (Albacete), Dolores (Alicante), o Espejo (Álava), ha informado la ONCE en una nota.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20, y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.