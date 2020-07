Pablo Cervantes recibe el Premio Francisco Elías en el Festival de Cine bajo la Luna de Islantilla (Huelva)

ISLA CRISTINA (HUELVA), 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Estival Islantilla ha acogido este sábado el acto de inauguración de la XIII edición del Festival Internacional de Cine bajo la Luna-Islantilla Cinefórum, durante el cual se ha hecho entrega del Premio Francisco Elías al músico y compositor sevillano Pablo Cervantes, uno de los dos galardones honoríficos que concede anualmente esta muestra cinematográfica celebrada a orillas del Atlántico, en este enclave compartido por los municipios onubenses de Isla Cristina y Lepe.

El acto, que ha sido conducido por la actriz Luichi Macías, ha contado con el vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla y primer teniente de alcalde de Isla Cristina, Francisco Zamudio; y el teniente de alcalde lepero, Jesús Toronjo. El director del festival, Esteban Magaz, ha sido el encargado de realizar una semblanza del homenajeado, desgranando su aportación a la industria audiovisual a través de sus creaciones musicales, según reseña en una nota de prensa la organización del evento.

Pablo Cervantes ha agradecido a la organización de la muestra de Islantilla el haberle concedido este premio, y ha asegurado que para él "esta profesión es un regalo y un privilegio", destacando "la valentía de este festival a la hora de premiar al oficio de poner música a las imágenes".

El homenajeado ha recordado que Francisco Elías, quien da nombre a este galardón, fue el autor de la primera película sonora del cine español, 'El misterio de la Puerta del Sol' (1929), lo que hace muy especial este reconocimiento para él, pero ha reflexionado sobre el origen del vínculo entre la música y el cine, que es muy anterior, haciendo referencia a las interpretaciones musicales, generalmente a piano, que acompañaban a las primeras proyecciones del cine mudo.

"Esa música acompañaba a las imágenes para contarnos lo que las palabras inexistentes en un cine mudo no alcanzaban a decir, pero sobretodo, esa música lo que hacía era ayudarnos a sentir la emoción correcta, terminaba de completar sensorial y significativamente aquella sucesión de fotografías que se proyectaban a una determinada velocidad en una pantalla. El cine y sus historias, como nuestras vidas, siempre han sonado y sonarán gracias a la música", ha dicho.

Cervantes ha dado las gracias también a todos aquellos que le han dado la oportunidad de trabajar en sus proyectos, productores de cine y televisión, y directores de largos, cortos, documentales o series.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la mancomunidad ha mostrado su satisfacción por la figura homenajeada en esta edición, "una edición difícil" que han decidido sacar adelante porque afirman creer en el valor de la cultura, y esta cita anual con el cine en Islantilla "tenía que mantenerse para ir poco a poco recuperando la normalidad en nuestras vidas".

Zamudio ha incidido en las medidas se seguridad que se han adoptado para esta edición siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias en cuestiones como la distancia social o la desinfección de los espacios, pero apunta que Islantilla juega con la ventaja de ser un festival que se celebra al aire libre, bajo la luz de la luna, y eso es algo que, en estas circunstancias, beneficia a la muestra.

Asimismo, ha destacado que "en momentos tan difíciles para el mundo de la cultura, la mancomunidad ha mantenido la cuantía económica de los premios de este festival porque es una forma de apoyar al sector".

También el teniente de alcalde de Lepe ha agradecido el "importante apoyo" de las empresas patrocinadoras y colaboradoras con el festival, que hacen posible que año tras año, Islantilla se mantenga como un "punto de encuentro imprescindible" para la industria audiovisual, pues ya han sido 62 los países que se han inscrito en esta edición, y 26 los participantes.

El director de la muestra, Esteban Magaz, ha recordado algunas de las obras más destacadas del homenajeado, y se ha confesado un gran admirador de la aportación de Pablo Cervantes al cine español. Ha expuesto que "la música no es una categoría que suela estar representada en los galardones honoríficos", y de hecho que nunca ha habido un Goya de Honor a un compositor, por ejemplo, pero desde Islantilla le han dado a la música cinematográfica su protagonismo reconociendo a un magnífico compositor como Pablo.

HISTORIAL DE CERVANTES

Nominado tres veces al Goya, Cervantes ha tenido dos nominaciones a la Mejor Música Original por 'Hotel Danubio' (2003), de Antonio Giménez-Rico, y 'Ninette' (2005), de José Luis Garci; y una nominación a la Mejor Canción Original por 'Los niños salvajes' (2012), de Patricia Ferreira. Destacan especialmente sus composiciones para el cine de José Luis Garci en importantes obras como 'You're the one (Una historia de entonces, en español)' (2000), 'Historia de un beso' (2002), 'Tiovivo c. 1950' (2004), 'Luz de domingo' (2007) o 'Sangre de mayo' (2008).

También ha trabajado para cinestas como Antonio Cuadri en 'Eres mi héroe' (2002), Gonzalo Bendala en 'Asesinos inocentes' (2014) y 'Cuando los ángeles duermen' (2018), Nicolás Pacheco en 'Jaulas' (2018) o Alfonso Sánchez en 'Para toda la muerte' (2020). Para televisión ha compuesto la música de series como 'Olmos y Robles' (TVE), 'El Chiringuito de Pepe' (Telecinco) o 'Luna, el misterio de Calenda' (Antena 3).

Maestro en Educación Musical por la Universidad de Sevilla (US), ha realizado también tareas como docente en la Escuela Andaluza de Cinematografía. Todo esto hace que Pablo Cervantes sea, en la actualidad, uno de los compositores más importantes del cine español.

El Premio 'Francisco Elías' constituye, junto al Premio 'Luis Ciges', el más destacado reconocimiento que entrega el Festival de Islantilla a personalidades de la industria audiovisual. Su nombre es un tributo al productor y director de cine onubense Francisco Elías, nacido en 1890 y autor de la primera película sonora del cine español: 'El misterio de la Puerta del Sol' (1929).

En esta ocasión, las medidas dictadas por las autoridades sanitarias en prevención de la Covid-19 obligan a la organización a establecer estrictas medidas de control de aforo para mantener la distancia social y extremar la desinfección de los espacios de exhibición, siendo uno de los primeros festivales de cine que mantienen su agenda beneficiado por su propia identidad como muestra al aire libre.

Entre los ciclos que conforman la programación de este año, destacan secciones como 'Producciones Confinadas', obras realizadas durante el confinamiento por el Covid-19; o 'Raíces y Tradición', con títulos dedicados al carnaval y al flamenco; además de las ya tradicionales 'Atlántica Visual Art' o 'Minifórum', y de la propia sección oficial a concurso, que arranca este lunes con la proyección del largometraje documental brasileño titulado 'A jangada de Welles', de Firmino Holanda y Petrus Cariry, en el patio del Centro Cultural de Islantilla a partir de las 22:30 horas.

En ediciones anteriores, el Premio 'Francisco Elías' ha recaído en figuras como los actores Terele Pávez y Juan Diego, los directores Gracia Querejeta, Jaime Chávarri y Chico Ibáñez Serrador, así como el productor Antonio Pérez, quienes se han sumado a la relación de personalidades reconocidas con el Premio 'Luis Ciges', entre las que figuran Mercedes Sampietro, Miguel Rellán, Ángela Molina, Benito Zambrano, Assumpta Serna, Santiago Ramos, Ana Fernández, Emilio Gutiérrez Caba, Cristina Hoyos, Verónica Forqué y Juan Echanove.