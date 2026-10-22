Patrick Criado, Premio Luz de la edición 52 del Festival de Huelva

El actor Patrick Criado. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que celebrará su quincuagésima segunda edición del 13 al 21 de noviembre, entregará en la gala de inauguración los Premios Luz a los actores Amaia Salamanca y Patrick Criado.

Según informa el propio certamen en nota de prensa, con la concesión de estos galardones, que cuentan con el apoyo del Colaborador Oficial del certamen, la Fundación Atlantic Copper, el Festival de Huelva reconoce a los talentos del cine y la televisión con una proyección consolidada en la industria audiovisual.

A lo largo de su carrera, Patrick Criado ha asumido personajes complejos y ha transitado entre registros y géneros muy diferentes. Ha trabajado con destacados directores y productores del panorama audiovisual español, combinando grandes producciones con proyectos de marcado carácter autoral.

En televisión, ha participado en series como 'Mar de plástico', 'Vivir sin permiso', 'La línea invisible' o 'La casa de papel'. Su trabajo en la serie de Movistar + 'Antidisturbios', dirigida por Rodrigo Sorogoyen, le valió el Premio Feroz a Mejor Actor de Reparto y el Premio de la Unión de Actores a Mejor Actor de Reparto, además de una nominación a los Premios Platino.

Su interpretación en 'Las noches de Tefía', creada por Miguel del Arco, supuso otro de los grandes hitos de su carrera: Premio Ondas al Mejor Intérprete Masculino en Ficción, el Premio Cygnus al Mejor Actor de Serie de Televisión y el Premio AISGE y así como nominaciones a los Premios Feroz y a los Premios Iris como Mejor Actor.

En cine debutó siendo muy joven en películas como 'Los girasoles ciegos', 'Las 13 rosas' y 'La gran familia española', por la que obtuvo una nominación al Premio Goya a Mejor Actor Revelación. Su filmografía incluye también títulos como 'Bajo Cero', 'Bird Box: Barcelona' y 'La virgen roja', interpretación por la que recibió el Premio de la Unión de Actores a Mejor Actor Secundario en Cine.

A estos reconocimientos se suman el Premio Variety Young Talent, y el Premio Actúa AISGE-Nueva Generación, que consolidan su reconocimiento tanto dentro de la industria española como en el ámbito internacional.

Actualmente, Patrick Criado continúa ampliando su trayectoria con nuevos proyectos audiovisuales. Este 2026 ha estrenado 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, y tiene pendiente los estrenos de la serie 'Nueve Reinas' en Netflix y las películas 'Karateka', de Aritz Moreno, y 'Una Familia', la ópera prima del actor Ricardo Gómez.

Con este reconocimiento, Patrick Criado se une a Amaia Salamanca como homenajeado con el Premio Luz en esta edición del Festival de Huelva. Ambos se incorporan a la relación de profesionales del audiovisual distinguidos con este galardón, que en anteriores ediciones han recibido intérpretes como, entre otros, Milena Smit, Yon González, Paz Vega, Natalia de Molina, Greta Fernández, Salva Reina,Ingrid García-Jonsson, Leticia Dolera, Macarena García, Paco León y Manolo Solo.