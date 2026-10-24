Pepa González Bayo propone un plan de mejora de los parques infantiles de Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil - PSOE

HUELVA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) y candidata a la Alcaldía, Pepa González Bayo, ha anunciado que su grupo llevará al pleno del próximo martes una moción para impulsar la mejora, conservación y ampliación de los parques infantiles del municipio para que los niños y niñas puedan disfrutar de espacios de juego "seguros, accesibles y en buenas condiciones".

La iniciativa plantea realizar un diagnóstico del estado actual de los parques infantiles de Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil para identificar las deficiencias existentes y establecer prioridades de actuación en materia de seguridad, mantenimiento, equipamiento y accesibilidad.

Pepa González Bayo ha subrayado que los parques infantiles son mucho más que lugares de ocio, ya que constituyen espacios esenciales para el desarrollo físico, emocional y social de la infancia, además de favorecer la convivencia vecinal y el encuentro entre familias.

Por ello, ha destacado que su cuidado debe formar parte de las prioridades municipales.

"Cuidar nuestros parques infantiles es cuidar de nuestros niños y niñas, de nuestras familias y de la calidad de vida de nuestros barrios. Necesitamos espacios seguros, bien mantenidos y adaptados a las necesidades de toda la infancia, sin excepciones", ha señalado.

Entre las medidas recogidas en la moción, el Grupo Municipal Socialista propone la puesta en marcha de un Plan Municipal de Mejora y Mantenimiento de los Parques Infantiles que incluya la limpieza periódica, la reparación de desperfectos, la sustitución de elementos deteriorados y la conservación de los pavimentos, juegos y mobiliario.

Asimismo, la propuesta reclama garantizar las inspecciones y revisiones anuales por técnicos competentes, conforme a la normativa aplicable, y adoptar las medidas correctoras necesarias para que las instalaciones reúnan las condiciones adecuadas de seguridad.

Otro de los ejes fundamentales de la iniciativa es la inclusión. Para ello, los socialistas plantean avanzar progresivamente en la instalación de juegos infantiles accesibles e inclusivos, de manera que los menores con discapacidad puedan disfrutar de estos espacios en igualdad de oportunidades.

La moción también propone estudiar la creación de nuevos parques infantiles en las zonas que presenten carencias, atendiendo a la población infantil, la proximidad de las instalaciones y el equilibrio territorial.

El objetivo es que las familias dispongan de espacios de juego cercanos y adecuados, sin que el lugar de residencia suponga una desventaja para acceder a ellos.

Además, el Grupo Municipal Socialista considera necesario mejorar el confort de estos espacios, especialmente durante los meses de más calor, mediante la instalación de zonas de sombra, preferentemente a través del arbolado, así como bancos y fuentes de agua potable cuando resulte viable.

Pepa González Bayo ha incidido en que "la inversión en parques infantiles debe entenderse como una apuesta por el bienestar, la igualdad y el futuro del municipio".

En este sentido, ha recordado que el juego es un derecho reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño y que las administraciones públicas tienen responsabilidades en la creación y conservación de entornos adecuados para la infancia.

"No basta con tener parques infantiles; hay que mantenerlos en condiciones, hacerlos accesibles y adaptarlos a las necesidades de nuestras familias. Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil necesitan espacios públicos cuidados, donde los menores puedan jugar con seguridad y las familias encuentren lugares agradables para convivir", ha enfatizado.

Con esta moción, el Grupo Municipal Socialista propone al Ayuntamiento avanzar hacia una red de parques infantiles mejor conservada, más inclusiva y distribuida de forma equilibrada por el municipio, situando las necesidades de la infancia y las familias en el centro de las políticas municipales.