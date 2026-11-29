La candidata del PP en la provincia de Huelva y alcaldesa de la capital, Pilar Miranda, ejerciendo su derecho a voto durante las elecciones generales del 29N. - PP HUELVA

HUELVA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Huelva y alcaldesa de la capital onubense, Pilar Miranda, y el cabeza de lista 'popular' al Senado por la provincia y alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, han realizado este domingo llamamientos a la participación en las elecciones generales tras ejercer su derecho al voto, pidiendo a los ciudadanos que acudan a las urnas "pensando en el futuro de Huelva y de España".

En declaraciones a los medios tras votar, Miranda ha subrayado la "responsabilidad muy grande" y la ilusión de "poder llevar al Congreso la voz de los onubenses" ante las necesidades de la provincia, apelando a votar "con libertad, con responsabilidad y pensando en el futuro de Huelva" porque "la voz del pueblo es fundamental".

Por su parte, Fernández ha destacado que la participación en Ayamonte y en el resto de municipios de la costa occidental está siendo "altísima" y ha señalado que es una jornada importante para votar "pensando en qué quiere uno que pase en los próximos cuatro años", animando a que los ciudadanos participen "muchísimo" en las votaciones.

Asimismo, el cabeza de lista al Senado ha tenido un recuerdo para Fátima Báñez, señalando que le ha acompañado a votar durante los últimos quince años y que ha emitido su voto pensando en ella, al tiempo que ha pedido "acudir en masa a las urnas" al considerar que la jornada es decisiva para los próximos cuatro años.