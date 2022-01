Plataforma de regantes aplaude la proposición de ley que "salvará tierras agrícolas históricas del Condado de Huelva"

HUELVA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva ha aplaudido la proposición de ley (PL) presentada en el Parlamento andaluz que "salvará tierras agrícolas dedicadas históricamente al cultivo de los frutos rojos en el Condado de Huelva".

Así lo ha expresado en una nota de prensa el presidente de la plataforma, Romualdo Macías, quien ha asegurado que es "una buena noticia" que haya habido consenso de la mayoría de los partidos políticos a nivel regional para salvaguardar unas "parcelas históricas" que "desde hace décadas han recibido autorizaciones de riego, subvenciones y ayudas para proyectos de regadío y producción de berries, e incluso han abonado el pago por canon agrícola".

Además, "nadie nos ha dicho, durante décadas y varias generaciones, que esas tierras no se podían sembrar y la administración ha sido consciente del uso que tenían", ha proseguido.

Macías ha hecho hincapié en que "no se trata de una amnistía, en la que todo vale, sino que estamos recuperando los derechos históricos de estos terrenos", porque se trata de tierras históricas que no fueron incluidas en el Plan Especial de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana por "la foto fija que se hizo en el año 2004 y que establecía quiénes pueden o no regar".

"Volvemos a reiterar que no vamos a defender a aquellos que hayan destruido masa forestal, pero en la mayoría de los casos se trata de agricultores que, por algún motivo, en 2004 no sembraron esa parcela, o una parte, y han perdido el derecho a seguir sembrando en ella, una tierra que ya fue agrícola desde que las cultivaban sus abuelos o incluso antes", ha dicho.

Por otro lado, la plataforma ha recordado que su principal objetivo desde hace décadas es "hacer posible la compatibilidad del medio ambiente con la agricultura, que se den la mano y ambas puedan convivir". Para ello, el sector "incorpora la última tecnología para ser más eficaz en temas como el riego o el aporte de nutrientes al fruto. En ello, Huelva es una provincia líder".

Como ha proseguido, el agua es el recurso "que logrará que la compatibilidad sea 100 por cien y para ello necesitamos que se ejecute el trasvase entre cuencas que se aprobó en 2018 y del que aún no tenemos nada más que una ley en un papel". Para la asociación, "no entendemos cómo no se avanza en este asunto cuando Huelva es una provincia rica en recursos hídricos".

En el mismo sentido, ha hecho hincapié en que esta aprobación "no otorga ningún derecho sobre el riego de las mismas, por lo que tenemos que seguir luchando para la llegada del agua superficial al Condado, con el desdoble del túnel de San Silvestre y el trasvase".

El presidente ha recordado que la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado nació en 2012 fruto de la unión de todo el sector, ayuntamientos, agentes sociales, comunidades de regantes (El Fresno, El Fresno Guadalquivir, Condado de Huelva), etc, y de cinco municipios del Condado: Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte. Esta zona produce el 80 por ciento de los frutos rojos de la provincia de Huelva por parte de pequeños agricultores (unos 1.500 en toda la zona).